كتب ألكسندر ماسلوف، في "زافترا"، حول إمكانية استغلال صفقة الحبوب لتبريد الرؤوس الحامية في إسرائيل بما يخدم مصلحة روسيا.

وجاء في المقال: في الثاني والعشرين من يوليو، تم في اسطنبول، بمبادرة من الأمم المتحدة وبوساطة تركية، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتصدير الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

على الرغم من توضيحات القيادة السياسية العليا في روسيا المتكررة لبطلان الادعاءات بأن موسكو تعرقل تصدير الحبوب من أوكرانيا، إلا أنهم في الغرب استمروا في ضخ الاتهامات، وصولا إلى إشراك الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية في هذه الحملة. نتيجة لذلك، على ما يبدو، تقرر توظيف هذا الوضع بما يخدم مصلحة بلدنا.

للقيام بذلك، كان من الضروري تصحيح العلاقات مع إيران وتركيا. وجرى ذلك في طهران، على ما يبدو، نحو تحقيق إجماع، وسرعان ما بدأ الوضع في هذا الاتجاه يتغير في الاتجاه المطلوب.

أصبح هذا واضحا بشكل خاص بعد حديث سيرغي لافروف عن خطط لإشراك "طرف ثالث" في ضمان إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود.

بالنظر إلى عدد من الظروف الناشئة، بما في ذلك مطالبة وزارة العدل الروسية بوقف أنشطة وكالة "سخنوت" وأقسامها في بلادنا، وردة الفعل على ذلك في إسرائيل، يجدر افتراض أن هذا الطرف "الثالث"، من حيث المبدأ، يمكن أن يكون الدولة اليهودية.

بمعنى آخر، تضع القيادة الروسية الزملاء الإسرائيليين أمام خيار: إما مواجهة قاسية مع كتلة غير شكلية، إنما بالفعل تدعم روسيا، أو الانضمام إليها، الأمر الذي يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك قضية الأمن القومي الإسرائيلي الحساسة.

وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار الضربة بصواريخ عالية الدقة على أهداف في ميناء أوديسا، والتي لم تؤثر على البنية التحتية لتصدير الحبوب، بمثابة تأكيد للسيطرة على الوضع برمته من قبل الجانب الروسي، وعلى رأسها السيطرة العسكرية، كأساس قوي للسيطرة العسكرية السياسية.

إذا اختار الشركاء الإسرائيليون طريق المواجهة، فقد يحل "طرف ثالث" مكانهم. فلحسن الحظ، لا يوجد نقص في الراغبين في القيام بذلك.

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