تونس تخضع أكثر فأكثر للرئيس

كتبت ماريانا بيلينكايا وألكسندر رادتشينكو، في "كوميرسانت"، حول الخيارات الصعبة التي تواجه التونسيين اليوم.

وجاء في المقال: تجري تونس استفتاء على دستور جديد، اليوم الاثنين. الوثيقة، التي أعدت بمبادرة من الرئيس قيس سعيد، تتناول توسيع صلاحيات رئيس الدولة والحد من دور البرلمان.

قبل أيام قليلة من الاستفتاء، خرجت مظاهرات رافضة لتعديل الدستور في العاصمة التونسية. ولكن حجمها لا يضاهى الحركة الشعبية التي عمت البلاد في العام 2011، عندما اندلعت ثورة في تونس، وأطلقت "الربيع العربي" في جميع أنحاء الشرق الأوسط. المعارضة منقسمة، أمام خيارين: إما الإسلاميين أو الرئيس. ويشعر جزء كبير من السكان بخيبة أمل في السياسيين، من حيث المبدأ.

وفي الصدد، قال رئيس مركز الدراسات العربية والإسلامية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلي كوزنتسوف، لـ" كوميرسانت": "قيس سعيد يلقى دعما حقيقيا. وليس فقط على المستوى الشعبي إنما ووسط النخبة. لم يبد أحد مقاومة جدية لقراراته وأفعاله. ولعله يحظى أيضا بدعم مؤسسات القوة. منذ البداية انتقد سعيد دور الأحزاب السياسية ودعا إلى ديمقراطية مباشرة باسم الشعب والثورة. مسألة أخرى أن هذه الديمقراطية المباشرة غالبا ما تتحول إلى سلطوية".

وأشار كوزنيتسوف إلى أن العديد من التونسيين يحلمون بالنظام. فلقد سئموا من المشاحنات التي لا نهاية لها في البرلمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرين غير راضين عن الصلاحيات الفائقة التي كان الإسلاميون يتمتعون بها من خلال "النهضة". فـ "الناس العاديون يقولون: يجب أن يكون هناك رئيس يدير الوزراء ويكون مسؤولاً عن عملهم، وليس نوابا يتشاجرون دائما مع بعضهم البعض ولا يفعلون شيئا من أجل البلد".

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