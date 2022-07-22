الحبوب الروسية تكسر سيناريو العقوبات المعادية لروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول تراجع أوروبا، بعد أمريكا، عن بعض العقوبات التي سبق أن فرضتها على روسيا.

وجاء في المقال: لأول مرة، لن يجري تشديد العقوبات ضد روسيا، إنما على العكس من ذلك، سوف يتم تخفيفها. ويخص ذلك، بحسب المصادر، تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي بالغ في عقوباته، ما أدى إلى خطر تفاقم نقص الغذاء. وفي الأسبوع الماضي، رفعت الولايات المتحدة عمليا جميع العقوبات المفروضة على الغذاء والأسمدة، والآن جاء دور الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لأوروبا، تشكل مثل هذه الخطوة إلى الوراء، سابقة بالطبع. فبعد ذلك، قد نشهد تخفيفا للقيود في مجالات أخرى.

وفي الصدد، قالت مديرة مركز السياسات الزراعية في الأكاديمية الروسية لإدارة الاقتصاد الوطني، نتاليا شغايدة "الاتحاد الأوروبي نفسه منتج رئيسي للحبوب. تصدر روسيا إلى هناك أقل من 6٪ من صادراتها الزراعية، وهذه الكمية تذهب بشكل أساسي إلى لاتفيا واليونان. فعلى الدوام، كان شركاء روسيا الرئيسيين تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

أما بالنسبة للأسمدة، فقد كانت أوروبا تشتريها من روسيا بنشاط أكبر. ففي العام 2021، شكلت السوق الأوروبية ما يصل إلى 30٪ من عائدات أكبر المصدرين في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل الأسمدة الروسية عبر الموانئ الأوروبية إلى الأسواق الأخرى. وكانت التدفقات تمر بشكل أساسي عبر دول البلطيق وفنلندا.

ومن المستبعد أن يكون تراجع أوروبا عن العقوبات ضد روسيا دون حساب. فلعلها تحاول تلطيف موقف روسيا في قطاع الغاز، وسط مخاوف من الإغلاق الكامل لـ"السيل الشمالي-1" بعد الصيانة المقررة.

تعليقا على ذلك، قال الأستاذ المساعد في قسم المعلوماتية بالجامعة الروسية للاقتصاد، ألكسندر تيموفييف: "أفترض أن الدول الأوروبية مستعدة لتقديم تنازلات بشأن تداول الحبوب مقابل مصادر الطاقة، ومن هنا جاءت مناقشة التنازلات المحتملة في الصادرات الغذائية".

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