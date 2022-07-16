بايدن أراد إرغام رئيس وزراء إسرائيل الجديد على تسليح أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت فريزة باتسازوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الخشية من إقدام إسرائيل على إمداد أوكرانيا بالسلاح، على خلفية موقف يائير لابيد غير الودي من روسيا.

وجاء في المقال: كان منتظرا أن يطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال جولته في الشرق الأوسط، من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا. ذكرت ذلك بوابة أكسيوس، مُحيلة إلى تصريح مسؤولين أمريكيين. علما بأن إسرائيل امتنعت في السابق عن تزويد كييف بأسلحة هجومية.

وفي الصدد، قالت المستشرقة إيلينا سوبونينا، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": "يائير لابيد، حتى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.. انتقد روسيا مرارا وقد فعل ذلك بطريقة جذرية. يعد رئيس الحكومة الحالي من أكثر السياسيين الإسرائيليين تأييدا لأوكرانيا. تعرف الولايات المتحدة ذلك جيدا. وواشنطن بشكل عام، مسرورة للتناوب الذي حدث في إسرائيل، حيث حل لابيد محل بينيت. إنه لا يخفي آراءه المعادية لروسيا على الإطلاق. لذا فمن المحتمل تماما أن تؤخذ فكرة الزعيم الأمريكي في إسرائيل على محمل الجد. ولكن ثمة شيئا آخر هو أن الإسرائيليين يفهمون أهمية روسيا بالنسبة لهم، فهم يدركون أن هناك روابط تاريخية واقتصادية عميقة بين البلدين. من المؤكد أن إسرائيل ستتصرف بحذر شديد، وتحاول عدم مضايقة موسكو. لذلك، حتى لو تم التوصل إلى بعض الاتفاقات، فإن الإسرائيليين، على الأرجح، سيحاولون عدم كشفها تماما من أجل التخفيف بطريقة ما من ردة فعل روسيا المحتملة".

في الوقت نفسه، وفقا لـ سوبونينا، لا ينبغي لأحد استبعاد بعض الخطوات الجوابية من موسكو. على سبيل المثال، لطالما أغضبت إسرائيل روسيا بسلوكها في سوريا، بما في ذلك قصف الطائرات الإسرائيلية أهدافا إيرانية وسورية.

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