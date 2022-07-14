دولة نووية ثانية تعترف باستقلال جمهوريتي دونباس

كتب ميخائيل عليموف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أهمية الخطوة التي أقدمت عليها كوريا الشمالية، باعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وجاء في المقال: جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اعترفت بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وقد سلّم سفير كوريا الشمالية لدى روسيا، سين هونغ تشول، اليوم، وثيقة الاعتراف إلى ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية الديمقراطية أولغا ماكييفا.

وفي وقت سابق، اعترفت روسيا وأبخازيا وسوريا وأوسيتيا الجنوبية باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين.

وفي الصدد، قال نائب مدير مركز التقنيات السياسية، أليكسي مكاركين:

أرى أن هذه خطوة رمزية. فعلاقات كوريا الشمالية مع أمريكا سيئة إلى درجة أنه يمكنها الاعتراف بمن تريد دون الالتفات إلى أمريكا..

ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل في هذه الحالة؟

في عهد ترامب، كانت هناك مفاوضات على أرفع مستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية. لقد راهن ترامب عليها، لكنه أدرك في مرحلة ما أنه لا يمكنه الاتفاق. ولم يجر الرهان بعد ذلك على التقارب. ومازال الأمر كذلك حتى الآن. لا يوجد حوار بين هاتين الدولتين. وأمريكا لا تستطيع فعل أي شيء. هنا لا تزال المشكلة في كوريا الجنوبية، لأنها تاريخياً دولة واحدة (مع الشمالية). عندما تبدأ الولايات المتحدة في الضغط، بأي شكل من الأشكال، تشعر كوريا الجنوبية بالقلق. فأولاً، هناك الأقارب؛ وثانيا، لا أحد يريد الصراع مع دولة نووية.

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