ما الحاجة إلى لقاء شخصي بين بوتين وأردوغان؟

كتب ألكسندر لوتشكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الأسباب التي تجعل أردوغان يسعى إلى لقاء شخصي مباشر مع بوتين.

وجاء في المقال: في 11 يوليو، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية قبل لقاء شخصي من المقرر عقده في أقرب وقت.

في مقابلة مع موقع Life.ru، قال المؤرخ والباحث السياسي في مشاكل الشرق الأوسط والقوقاز، ستانيسلاف تاراسوف، إن السبب الأول للقاء بين بوتين وأردوغان هو التغيير في الوضع في الشرق، الذي تدل عليه الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والسعودية.

ويرى تاراسوف أن الأمريكيين سوف يروجون لعقيدة جديدة في المنطقة، تركيا مستبعدة منها، رغم أنها عضو في الناتو وحليف للولايات المتحدة.

وبحسبه، فإن زعيمي روسيا وتركيا في حاجة إلى عقد اجتماع بسبب سياسة أنقرة الخاصة، والتي تتسم بالعلاقات الانتهازية مع الولايات المتحدة و"الجنوح" نحو روسيا.

وأشار تاراسوف إلى رغبة تركيا في لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا؛ وتوقف عند أزمة الحبوب، حيث تحاول تركيا الإفادة من تصديرها، لكن أوكرانيا تحول دون ذلك.

ومما أشار إليه تاراسوف مخاوف تركيا من أن الأمريكيين يحاولون تسريع عملية تشكيل الحكم الذاتي الكردي على الأراضي السورية. لهذا السبب، بحسبه، يحتاج بوتين وأردوغان إلى "غربلة" بعض التفاصيل الدقيقة.

وأضاف أن هناك حاجة، في الوقت الحالي، لعقد اجتماع لـ "ترويكا أستانا ترويكا"- موسكو وأنقرة وطهران. وأردوغان يجس النبض الآن لعقد اجتماع أوسع، وإذا كان من الممكن القيام بذلك، فقد يحدث ذلك بعد زيارة بايدن.

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