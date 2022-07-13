خبير يوضح فائدة الطائرات الإيرانية المسيّرة لروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت تتيانا كوسولابوفا، في "فزغلياد"، حول حاجة روسيا إلى الطائرات الإيرانية المسيرة في الظرف الراهن.

وجاء في المقال: أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الحكومة الإيرانية، وفقا لمعلوماته، تستعد لتزويد روسيا بـ "عدة مئات" من الطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يمكن تسليحها. وقال إن إيران تعتزم تدريب الروس على استخدامها في يوليو.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري والباحث في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيليا كرامنيك: "الطائرات الإيرانية المسيرة جيدة، أولاً وقبل كل شيء، لأنها موجودة. الآن، لا يوجد الكثير من عروض الطائرات المسيّرة الضاربة في السوق. وإذا كانت إيران قادرة حقا على تنفيذ هذا الاقتراح، فسيكون ذلك جيدا جدا".

وأضاف، مستدركا، أن عيب هذه التقنية هو أن الصناعة الإيرانية "ليست الأكثر استقلالية"، بما في ذلك فيما يتعلق بالإلكترونيات اللاسلكية. فجميع الطائرات الإيرانية المسيّرة تزود بالإلكترونيات التجارية المتاحة في السوق، ما يجعلها أكثر حساسية للحرب الإلكترونية.

ولكن، في الوقت نفسه، يجري استخدام الطائرات المدنية والتجارية المسيرة، جزئيا، بنشاط في أوكرانيا من كلا الجانبين. وكفاءتها عالية بما يكفي. وختم كرامنيك بالقول: "ستكون هذه الطائرات المسيرة مفيدة لروسيا في جميع الأحوال، لأن إيران لديها إنتاج جار، وقد سبق استخدام هذه الطائرات المسيرة في ظروف القتال. وحتى لو أخذنا في الاعتبار أن لدينا إنتاجنا الخاص، فنحن في حاجة إلى المزيد من الطائرات المسيرة. فهذا جهاز قابل للاستهلاك، وكلما كان لدينا منه أكثر، كان ذلك أفضل".

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