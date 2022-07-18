إعلان أوكرانيا عن هجوم واسع النطاق في الجنوب خدعة

كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عجز أوكرانيا عن استعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء العملية الخاصة.

وجاء في المقال: تستعد كييف لمغامرة عسكرية جديدة. فوفقا لوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيك، أمر الرئيس زيلينسكي كبار أركان قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بتقديم خطة لاستعادة المناطق الساحلية الجنوبية التي فقدتها البلاد. من المفترض أن الحديث يدور عن خيرسون، وبيرديانسك، وماريوبول، التي هي الآن تحت سيطرتنا. فما مدى واقعية قيام الجيش الأوكراني بهجوم مضاد؟

قوّم رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، إيغور كوروتشينكو، الموقف من وجهة نظر عسكرية، فقال:

أوكرانيا غير قادرة على استعادة الأراضي التي حررتها روسيا، لأن المبادرة العملياتية والاستراتيجية بالكامل في أيدي القوات المسلحة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، لدينا تفوق جوي كامل، وهو أمر بالغ الأهمية.

هذا يعني أن أوكرانيا لن تكون قادرة على إجراء عمليات نقل واسعة النطاق وإدخال أي احتياطيات عسكرية من الأجزاء الغربية والوسطى من البلاد في المعركة. كما أن أوكرانيا ليست قادرة على القيام بأي أعمال جادة من البحر، وذلك ببساطة لأنها تفتقر إلى أسطول مؤهل لذلك منذ فترة طويلة.

لذلك، لا يمكن اعتبار تصريحات زيلينسكي إلا خدعة في السياسة الخارجية تهدف إلى رفع معنويات رعاته الغربيين على خلفية الهزائم العديدة التي عانى منها الجيش الأوكراني في الأسابيع الأخيرة وسيعاني منها حتما في المستقبل القريب.

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