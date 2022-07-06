هزائم مدوية تنتظر أوكرانيا

تحت عنوان "المرحلة الجديدة من العملية الروسية في أوكرانيا باتت ناضجة"، كتب يفغيني كروتيكوف، في "فزغلياد"، حول ما سيلحق بأوكرانيا في المرحلة القادمة من العملية الروسية.

وجاء في المقال: بعد تحرير ليسيتشانسك، اقتربت وحدات من القوات المسلحة الروسية وقوات لوغانسك الشعبية من سيفرسك، وهي آخر بلدة كبيرة نسبيا تغلق الطريق إلى سلافيانسك.

خطة كييف لم تتغير استراتيجيا. فهيئة الأركان العامة الأوكرانية مستمرة في محاولة إبطاء تقدم القوات المسلحة الروسية وحلفائها عند بعض الحدود الجديدة. هذه المرة، أمام سلفيانسك مباشرة، والتي وصلت بعض قطاعات الجبهة إلى مسافة 7-10 كيلومترات منها. تتمثل مهمة كييف في إنشاء خطوط دفاع جديدة من الصفر بعد الخسارة السريعة للمركز الصناعي كبير.

بعد سلافيانسك وكراماتورسك، تنتهي المنطقة الصناعية في دونباس إلى الغرب. ولا تزال أفدييفكا بمنطقتها الصناعية الضخمة في المؤخرة ومحاصرة، لكن حاميتها ستلقى بالتأكيد مصير ليسيتشانسك. التطويق و/أو الفرار والأسر.

لكن ما وراء سلافيانسك إلى الغرب، يتغير المشهد بشكل كبير. فالذي هناك، في الواقع، ليس دونباس، إنما ضفة أوكرانيا اليسرى. وهكذا، فحتى نهر دنيبر ومدينة دنيبر نفسها، المعروفة باسم دنيبروبيتروفسك.. وبين مراكز المقاطعات تمتد مساحات زراعية شاسعة فارغة تقريبا، يتعذر فيها تنظيم خط دفاع جديد. هذه ليست دونباس بمدنها الأبدية. فلا شيء هنا يمكن الارتكاز عليه.

تطويق و/أو تصفية مجموعات العدو في سلافيانسك- كراماتورسك، ثم في أفدييفكا وأرتيموفسك وكوراخوفو يدمر الجبهة في دونباس، بل وأكبر تجمع من القوات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحاضر. ستكون النتيجة الأكثر أهمية هي أن ذلك يفتح أمام قوات القوات الروسية وحلفائها مساحات شاسعة.

يمكن تقسيم الأحداث الأخرى إلى عدة عمليات بمقاييس ومدد مختلفة. من الممكن أن يستغرق كسر خطوط الدفاع حول سلافيانسك (مهما كان عددها) ما يصل إلى أسبوعين، تبعا للروح المعنوية للمدافعين.

وقد بات واضحا أن الروح المعنوية لدى القوات الأوكرانية انخفضت بعد خسارتها ليسيتشانسك، بشكل حاد، لكن شعور الوحدات الخلفية من حامية سلفيانسك بالذعر أقل.

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