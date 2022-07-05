بلد جديد يطلب المساعدة من روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، عن لجوء سيرلانكا إلى روسيا كملاذ أخير.

وجاء في المقال: يطلبون من روسيا إنقاذهم. هذه المرة الدعوة لا تأتي من الشرق الأوسط (حيث أنقذت موسكو سوريا من الإرهابيين الإسلاميين) ولا من أوروبا الشرقية (حيث تقوم روسيا الآن بإنقاذ جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من الإرهابيين الأوكرانيين)، إنما سريلانكا ترجو إنقاذ اقتصادها، الذي وفقا للسلطات المحلية، على وشك الانهيار.

في 12 أبريل، أعلنت هذه الدولة عجزها عن السداد. يتجاوز الدين الوطني 50 مليار دولار، وعلى سريلانكا أن تسدد هذا العام 7 مليارات دولار. كما عليها دفع خمسة مليارات أخرى كل سنة حتى العام 2026.

ومع ذلك، فالسريلانكيون لا يطلبون المال من روسيا، إنما هم في حاجة إلى النفط والوقود.

في مايو، اشترت سريلانكا حوالي مائة ألف طن من النفط الروسي لإعادة تشغيل مصفاة التكرير؛ وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه: "إذا كان بإمكاننا الحصول على النفط من مصادر أخرى، فسيكون أمرا جيدا. وإلا، فسنضطر إلى اللجوء إلى روسيا مرة أخرى".

وفي الصدد، قال رئيس مجموعة جنوب آسيا والمحيط الهندي في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي كوبريانوف، لـ"فزغلياد": "إنهم، مثل الآخرين، يخشون العقوبات الثانوية". ولذلك، فإن السلطات في سريلانكا يوضحون أن لا مكان يذهبون إليه سوى روسيا.

وقال الخبير في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: " ليس لدى سريلانكا أموال لشراء الوقود. ونظرا لأننا نحاول الآن العثور على موردي سلع من دول غير غربية، فقد نفكر جيدا في معاملات المقايضة بشكل أساسي، كأن نبادل سلعا مطلوبة في السوق الروسية بالمنتجات النفطية".

وبحسب أليكسي كوبريانوف، "من بين هذه السلع الشاي والقهوة والتوابل. فكل هذه المنتجات مطلوبة في بلدنا. هناك أيضا خيار مغري للغاية لتوسيع وجودنا الاقتصادي في سريلانكا، بمشاركة شركاتنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وفي مشاريع البنية التحتية (في المقام الأول إعادة بناء الموانئ)، إلخ. لكني لست متأكدا من أن سياستنا ونخبنا الاقتصادية مستعدة لذلك في ظروف الأزمة الأوكرانية".

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