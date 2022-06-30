تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن تحويل أوكرانيا إلى ميدان لإتلاف أسلحته التي عفا عليها الزمن.

وجاء في المقال: قمة الناتو مكرسة لدعم كييف في المواجهة مع روسيا. ومع ذلك، يبدو أن هذا الدعم أكبر في الكلمات مما في الواقع. فإمداد كييف الواقعي بالأسلحة الغربية، لا يعطي آمالا كبيرا لأوكرانيا.

الآن، وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، سيوفر الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لأوكرانيا أكثر من 90 شاحنة عسكرية للطرق الوعرة. وتعتزم ألمانيا وهولندا تزويد أوكرانيا بستة مدافع ألمانية الصنع ذاتية الحركة من طراز Panzerhaubitze 2000. في هذا الخبر، الكلمة المفتاحية هي "النية". وحتى لو تحققت هذه النية، فلن تؤثر بشكل جذري في ميزان القوى.

مثال آخر على موقف الدول الغربية الحقيقي من كييف هو تسليم ناقلات جند مدرعة VAB مع أسلحة وعدت بها باريس. وقد أعلن عن ذلك وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو. الحديث يدور عن "بضع عشرات" من ناقلات الجند المدرعة من قواعد التخزين التابعة للجيش الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الفرنسية تلقت 4151 ناقلة جند مدرعة ذات عجلات (VAB (4x4 بين العامين 1976 و1988. وهذا يعني أن العربة المدرعة "الأحدث" من هذه العلامة التجارية عمرها 34 عاما.

من خلال إعلانها عن دعم كييف، تحوّل دول الناتو أوكرانيا إلى مكب للأسلحة التي عفا عليها الزمن. من الواضح أن الناتو لا يفكر في ما يؤدي إليه "إتلاف" الغرب "لأسلحته المستخدمة". هذا مثير للشفقة. لقد تحدث المراسل العسكري ألكسندر سلادكوف، على سبيل المثال، عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية: 50 ألف قتيل، وعشرات الآلاف من الجرحى وآلاف الأسرى. هل فكر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في هؤلاء الضحايا عندما دعا إلى "استمرار الدعم للرئيس زيلينسكي"؟

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