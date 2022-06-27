إيران والولايات المتحدة مستعدتان لاستئناف المفاوضات حول رفع العقوبات

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوليتس"، عن تجاوز مأزق مهم في المفاوضات حول الصفقة النووية مع إيران.

وجاء في المقال: قد تُستأنف قريباً المفاوضات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة.

فوفقا لصحيفة الغارديان، قال (جوزيب) بوريل، بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، إن المأزق الذي أوقف المحادثات بشأن استئناف الاتفاق النووي منذ مارس قد تم تجاوزه.

وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن تتخذ الولايات المتحدة "هذه المرة" نهجا واقعيا وعادلا "وأن تمنح إيران الفوائد الاقتصادية الكاملة لاتفاق العام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

لقد تصاعد الضغط لاستئناف المحادثات مع فقدان مفتشية الأمم المتحدة النووية جميع سبل الوصول الفاعل إلى المنشآت النووية الإيرانية. وردت طهران على التصويت بحجب الثقة عنها في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بفضل بعض الكاميرات في منشآتها، ما قوض إمكانية "الاستمرار في الحصول على معلومات" من قبل الأمم المتحدة حول الأنشطة النووية الإيرانية.

لا يزال الشك يساور العديد من المراقبين الإقليميين في إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن الصراع في أوكرانيا لم يوفر لطهران فوائد اقتصادية مفاجئة، حيث عرضت روسيا نفطها على الصين بسعر منخفض، ما أدى إلى إزاحة إيران من الأسواق الرئيسية، بحسب صحيفة الغارديان. ووفقا لرئيس اتحاد مصدري النفط والغاز الإيراني، حميد حسيني، تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين بنسبة 34٪ اعتبارا من مايو.

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