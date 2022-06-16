تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل روستوفسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إعلان واشنطن موافقتها على تنازلات قد تقدمها كييف لموسكو.

وجاء في المقال: قال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، من جديد، إن واشنطن ستحترم قرار كييف الرسمية إذا قررت تقديم تنازلات إقليمية لروسيا.

لكن إذا رأى أحد ما في موسكو في تصريحات بلينكن مقدمة للانهيار الوشيك لنظام زيلينسكي، فإنه يرى في أوهامه واقعا. فبعد أن تعلموا من التجربة المريرة لهزائمهم في فيتنام وأفغانستان، يلعب الأمريكيون لعبة أكثر دقة وتعقيدا. لكن مغزى هذه اللعبة المعقدة بسيط بشكل مدهش: أي نجاح لـ كييف الرسمية سيكون نجاحا لبايدن في الوقت نفسه؛ وأي هزيمة لزيلينسكي ستكون مشكلته وحده ولا علاقة للأمريكيين بها.

منذ الستينيات، اكتسبت الولايات المتحدة، إلى جانب انتصاراتها الملفتة، تجربة ملهمة من الهزائم في الصراعات في البلدان الأجنبية: فيتنام والعراق وأفغانستان. لقد تعلموا دروسا مهمة للغاية من هذه التجارب.

وإليكم ما يبدو عليه الأمر الأكثر أهمية: لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تتحول أمريكا إلى "رهينة" لشركائها الأجانب. فحتى أثناء الاستثمار النشط في هؤلاء الشركاء، يجب على الولايات المتحدة أن تبتعد بدرجة ما عنهم، ولا تأخذ على عاتقها المسؤولية عن انهيارهم.

بهذا المعنى، فإن الصراع الأوكراني هو "مضاد لفيتنام" بالنسبة لأمريكا. يعتمد زيلينسكي على الولايات المتحدة بنسبة 100٪. والولايات المتحدة لا تعتمد عليه بأي شكل، لا في الواقع ولا بشكل رمزي ولا معنويا. من خلال "نبل" منح كييف حرية التصرف، والقول: تفاوضوا مع موسكو كما تريدون! ولكم موافقتنا المسبقة على كل ما تتفقون عليه! في الواقع، يوفر بايدن لنفسه حرية مطلقة في المناورة. وهو في الواقع يغسل يديه من المعضلة ويلقي بالمسؤولية عن المصائب التي حلت بأوكرانيا وستلاحقها في المستقبل.

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