هل سيتم توجيه التقنيات العسكرية الإسرائيلية الجديدة ضد روسيا؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير أوفيتشينسكي، ويوري جدانوف، في "زافترا"، عن فرصة سانحة أمام إسرائيل لتسويق أسلحتها المتقدمة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وجاء في المقال: في 13 يونيو، افتتح معرض الدفاع Eurosatory في باريس. حيث تقيم هيئة التعاون الدفاعي الدولي (SIBAT)، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عرضا قويا لصناعة البلاد العسكرية في جناح إسرائيلي يضم 56 شركة محلية.

وفي الصدد، قالت مديرة شؤون أوروبا وأمريكا الشمالية في SIBAT، أميرة إيلاني: "أوروبا واحدة من أهم أسواقنا. ترى إسرائيل اهتماما بـ "تقنيتها المتقدمة" في جميع أنحاء العالم". هناك ثلاث شركات دفاعية كبرى في إسرائيل، هي: Rafael Advanced Defense Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems.

والموضوع الرئيس، بالنسبة لعشرات الشركات الإسرائيلية في معرض Eurosatory، هو التكنولوجيا المتقدمة. ومن أجل ذلك، جاءت الشركات الإسرائيلية إلى أوروبا بمجموعة من التقنيات المطورة حديثا أو النماذج المحسّنة من المنظومات التي كشفت عنها مؤخرا.

وقالت في بيان: "كشف الوضع الأمني ​​في أوروبا الحاجة إلى مثل هذه التقنيات الدفاعية التي يمكن أن تغطي مناطق شاسعة ويمكن نشرها ونقلها بسهولة وفقا للاحتياجات في هذا المجال" (تلميح واضح للنزاع العسكري في أوكرانيا).

تشكل الحرب في أوكرانيا خلفية لوزارة الدفاع الإسرائيلية والعديد من الشركات الإسرائيلية لاستعراض تقنيات جديدة. "لقد تعلمنا من تجربتنا الخاصة. فيما يتعلق بالأزمة في أوروبا، أن جميع الدول تدرس الوضع هناك لتعزيز قدراتها"، بحسب إيلاني.

كما يؤكد مدراء صناعة الدفاع الإسرائيلية، "مع استمرار الحرب في أوكرانيا أكثر من 100 يوم، فإن التحولات في الموقف الدفاعي في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى تعني التركيز على صناعة الدفاع الإسرائيلية، كموردين جاهزين"، لتلبية الطلب.

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