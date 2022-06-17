العالم العربي يريد أن يكسب من المواجهة بين الغرب وروسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، عن محاولة الدول العربية جني فوائد من الصراع في أوكرانيا.

وجاء في المقال: على خلفية المواجهة المستمرة بين الغرب وروسيا، لاقت مقابلة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع قناة صدى البلد التلفزيونية المصرية، في 12 يونيو، والتي أكد فيها حقيقة الضغط الغربي على الدول العربية من أجل الانضمام إلى الإجراءات ضد روسيا، صدى معينا. لكن هل ينبغي الابتهاج بهذه المقابلة؟

فلقد تخللتها مقاطع أخرى لا تقل أهمية دون أن يلاحظها أحد. ففيها، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عن احتمال استبدال الغاز الروسي، قائلا إن أوروبا إذا استغلت إمكانات دول شمال إفريقيا، فسيكون الوضع أفضل بكثير وسيساعد في حل العديد من المشاكل. أي أن أبو الغيط طرح على الدول العربية فكرة الاستفادة من مواجهة الغرب مع روسيا من أجل الكسب من إمدادات الطاقة لأوروبا.

من المهم بشكل خاص، وفقا للأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تظل الدول العربية محايدة في مواجهة الغرب مع روسيا وفي الصراع الروسي الأوكراني.

فماذا يعني كل هذا؟ سيبقى العالم العربي المنقسم محايدا إلى حد كبير في المواجهة بين الغرب وروسيا. ومصر نفسها، على الرغم من ضغوط واشنطن، لن تقلل تعاونها مع روسيا على وجه التحديد، ناهيكم بفرض عقوبات عليها. وينطبق الشيء نفسه على الدول العربية الأخرى.

وأما الدولة الوحيدة في العالم العربي التي يمكن توقع إجراءات إيجابية منها في الاتجاه الأوكراني فهي سوريا، التي تعترف بتبعية شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول لروسيا. لكن الدول العربية الأخرى تحاول كسب المال وتنتظر من سيخرج منتصرا من المواجهة، الغرب أم روسيا.

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