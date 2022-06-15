نشرت "كومسومولسكايا برافدا"، مقالا حول أهداف الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أجاب الخبير العسكري والباحث السياسي الشهير، ميخائيل أونوفرينكو، عن الأسئلة المطروحة عليه، على هواء إذاعة كومسومولسكايا برافدا، فقال:

الغرب لن يساعد نظام كييف بجدية. فقد كان بإمكان 50 دولة، بما في ذلك أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حل مشكلة إمداد نظام كييف الضخم بالأسلحة خلال ثلاثة أشهر ونصف (عمر الصراع المسلح).

الولايات المتحدة لا تعنيها أوكرانيا. إنهم يستخدمونها فقط كأداة لمنع اتحاد الصين وروسيا و(ضد) الاتحاد الأوروبي. لهذا السبب، تم سحب إنكلترا من الاتحاد الأوروبي. كان من الضروري إضعاف أحد المنافسين الاقتصاديين الرئيسيين: فالاتحاد الأوروبي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث القدرات الحقيقية، يقارن بالولايات المتحدة؛ وكان ينبغي دق إسفين بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وكذلك الصين.

ولكن.. بعد 15 يوليو، ستنطلق عمليات تسليم ضخمة وفق آلية Lend-Lease؟

نعم. بل ومعدات ثقيلة. وسوف يستمر تزويدها بالطائرات السوفيتية.. وغيرها من الأسلحة القديمة. وهنا، لا يمكن لليونان التخلي عن عربات المشاة الألمانية القديمة، قبل أن تمنحها ألمانيا مركبات جديدة بدلا منها. ولكن، بالنظر إلى احتمال استمرار العمليات القتالية أكثر من شهر، فسوف يتاح لهم الوقت لتسليم المعدات. المسألة في إطالة أمد الصراع والتأكد من أن روسيا، في النهاية، سوف تسيطر على مناطق مدمرة إلى أقصى حد ممكن.

هل تدرك كييف ما يريدونه لها حقا؟

نعم. لكن إذا رجعنا خطوة إلى الوراء، ونظرنا إلى موقف نظام كييف من قواته المسلحة، فسنرى الشيء نفسه. تعامل كييف جنودها بالاستهتار الذي يعامل الغرب فيه كييف.

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