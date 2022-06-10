كتب أنطون لافروف وبوغدان ستيبوفوي، في "إزفيستيا"، عن خطوات العملية الروسية القادمة، والمعارك المرتقبة في سلافيانسك وكراماتورك.

وجاء في المقال: تم تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بنسبة 97٪ من قبل قوات الحلفاء (قوات روسيا وجمهوريتي دونباس). أعلن ذلك، في السابع من يونيو، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

منذ بداية العملية الخاصة، وصل عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين إلى 6489 جنديا، وبحسب الوزير شويغو، في الأيام العشرة الماضية وحدها، استسلم 126 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية. وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن حوالي 4000 مقاتل من التشكيلات المسلحة الأوكرانية ألقوا أسلحتهم في ماريوبول.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، لـ "إزفيستيا": "تواجه القوات المسلحة الروسية الآن عدة مهام رئيسية. فأولا، سيتعين عليها إكمال العملية الهجومية في دونباس. وقد اقتربت بالفعل من نهايتها؛ كما سيتعين على قوات الحلفاء طرد الجيش الأوكراني من دونيتسك. للقيام بذلك، يجب إكمال الهجوم على أفديفكا وبيسكي. وسوف يتم توجيه الضربة النهائية إلى سلافيانسك وكراماتورسك، حيث سيتقرر مصير مجموعة كبيرة من الجيش الأوكراني في نهاية المطاف. ستكون المعارك على هذه المدن هي الأخيرة في هذه المرحلة. في رأيي، سوف يستغرق ذلك من شهر إلى شهر ونصف".

ويرى شوريغين أن الوصول إلى نزع سلاح أوكرانيا وتطهيرها من النازيين، قد يتطلب تنفيذ مراحل إضافية من العملية، بما في ذلك نحو نيكولايفو وأوديسا. وقال: "يجب أن نضمن العبور إلى ترانسنيستريا". "إذا واصلنا التقدم، يمكننا أن نحقق ذلك في غضون ثلاثة أشهر. المرحلة التالية بعد ذلك هي تحرير زابوروجيه وخاركوف ودنيبروبيتروفسك. سوف يستغرق ذلك أربعة أشهر على الأقل. دعونا نرى كيف ستسير الأمور، لكن قوات أوكرانيا المسلحة لن تتمكن من إيقاف الجيش الروسي".

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