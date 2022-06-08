خبير عسكري: لا ينبغي لوم موسكو على عدم الرد على قصف أراضي روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ليبيدوفا، في "برافدا رو"، حول اللحظة التي يمكن أن ترد فيها موسكو بشكل موجع على قصف القوات الأوكرانية أراضي روسيا.

وجاء في المقال: لا تقصف أوكرانيا دونيتسك فقط، إنما تقصف أيضا، وبقوة مضاعفة، المناطق الحدودية الروسية: منطقة بيلغورود وكورسك وبريانسك. وفي منطقة خاركوف، تحاول القوات الأوكرانية بشكل دوري الاقتراب من حدودنا.

وكما أوضح الخبير العسكري، رئيس نادي بطرسبورغ للنزاعات، بوريس بودوبريغورا، في مقابلة مع "برافدا رو"، عند مناقشة هذه القضايا، "يلزم إلقاء نظرة أكثر اتساعا على ما يحدث". وقال: "إذا تحدثنا عن الوضع العام، ففي أوكرانيا اصطدمت قوتان متماثلتان في كثير من النواحي. فمن جهة القوة الأوكرانية، التي بنت عملها منذ البداية لمواجهة روسيا؛ ومن جهة أخرى، تلك القوى التي ترى مستقبلها مع موسكو".

من الواضح أن هذا الوضع يتطلب إمعان التفكير. ولا ينبغي اتخاذ قرارات متسرعة.

وأشار الخبير السياسي العسكري فلاديمير ليونتيف إلى أن وزارة الدفاع الروسية حذرت كييف، في أبريل، من أنها إذا استمرت في قصف أراضينا، فإن الرد سيكون بتوجيه ضربات لمراكز صنع القرار. على سبيل المثال، في كييف.

ووفقا لما نقلته " وسط كوريير"، عن ليونتيف، فإن موسكو تلتزم الصمت "حتى حدوث موقف معين" و"يجري اتخاذ إجراءات ما بالتأكيد"، وقال: "لو كان هناك شيء خطير، لكانت روسيا ردت بالتأكيد. الآن، بأمر من القائد العام، جميع أنظمة الدفاع الجوي والقوات الضاربة في حالة تأهب. لدينا ما نرد به. الجميع، يعرف ذلك. الروسي يحزم أمره طويلا، لكنه يندفع بسرعة، كما يقال".

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