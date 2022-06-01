الاتحاد الأوروبي يَعِد روسيا بعواقب مباشرة للعقوبات

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في " نيزافيسيمايا غازيتا"، حول النقاط الموجعة في حزمة العقوبات السادسة.

وجاء في المقال: اختتمت قمة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء 31 مايو. وكانت النتيجة الرئيسية بالنسبة لروسيا هي أن الاتحاد الأوروبي، بما يناقض الافتراضات السابقة، وقف جبهة موحدة ضد الكرملين وتبنى الحزمة السادسة من العقوبات، التي تشمل حظر إمدادات النفط. وهناك، يتوقعون أن يشعر الاقتصاد الروسي بعواقب هذا القرار في الأشهر القليلة المقبلة.

الإجراءات الأخرى التي تشملها الحزمة السادسة هي قطع مصرف Sberbank الروسي عن نظام SWIFT والعقوبات المفروضة على ثلاث وسائل إعلام رسمية روسية (وفقا لـ Politico، هي RTR Planeta وRossiya24 و"TV Center")، وهذه أيضا مسألة تقنية.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المشاركون في القمة أن حزمة العقوبات هذه ليست الأخيرة. بل ستكون هناك أيضا حزمة سابعة.

وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم عمليات التكامل بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ألكسندر تيفودي بورمولي، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، إن القمة لم تشهد فوز "الطرف الوسط" في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "هناك تضامن أوروبي بشأن أهم جوانب العقوبات. فقد تمت إزالة عناصر غير مهمة من الحزمة، على سبيل المثال، حظر شراء المواطنين الروس والبيلاروسيين للعقارات في الاتحاد الأوروبي. لكن النقطة الرئيسية، الحظر النفطي، تم الاتفاق عليها. وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي، خلاف العديد من التوقعات، لا يزال موحدا في مواجهة روسيا. سيكون الاختبار التالي لصلابة الاتحاد الأوروبي هو قمة يونيو. حيث ستجري مناقشة منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد".

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