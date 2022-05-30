تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ستوروجينكو، في "فزغلياد"، حول ضرورة عدم الانخداع بالدعاية عن حالة الذعر في الجيش الأوكراني وضعفه.

وجاء في المقال: قنوات تيليغرام ويتيوب مليئة برسائل الفيديو من جنود يخدمون في الوحدات الأوكرانية، إلى قيادتهم ورئيسهم فلاديمير زيلينسكي.

الجزء الأكبر من "المتمردين"، يخدمون في ألوية الدفاع الإقليمي المختلفة. هناك عدة أسباب لذلك:

فقبل كل شيء، تم إنشاء معظم هذه الوحدات قبل أسابيع قليلة من بدء العملية العسكرية، أو حتى بعد بدايتها. وفي الواقع، هي ميليشيات غير مدربة وغير مؤهلة، وتعاني من كل المشاكل التي تسم مثل هذه التشكيلات؛ ومعظم من يخدم فيها من المدنيين الذين لا معرفة لديهم باستخدام السلاح. ومن الأسهل عليهم أن يحتجوا ويدخلوا في نزاع مع القيادة مما على العاملين في وحدات الجيش الأوكراني النظامية.

كثيرا ما تسمع تصريحات عن مذعورين في الجانب الأوكراني. ولكن، يجب أن لا ننخدع. فهؤلاء بشكل رئيسي من وحدات الدفاع غير المهيأة بشكل جيد للعمليات القتالية الثقيلة. تسمع مثل هذه التصريحات أيضا من وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، المهزومة في المعارك، والتي تواجه خيارا: إما السجن أو الموت.

هناك عدد كافٍ من الوحدات في القوات المسلحة الأوكرانية لا تُصوّر أي مقاطع فيديو. لكنهم يتحولون إلى أبطال في أشرطة الصحفيين الأوكرانيين. نعم، هذه فيديوهات دعائية، وكل شيء فيها على ما يرام بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبارها مفبركة تماما، وإلا لكانت ديناميكيات المواجهة دحضت الدعاية.

أخيرا، اليوم، بعد أسبوعين تقريبا على استسلام حامية آزوفستال، يمكن قول التالي: إذا كان هناك من راهن على تأثير معنوي لامع للاستسلام، فرهانه لم يتحقق بعد. ذلك أن دفاع القوات الأوكرانية بعد الاستسلام لا ينهار على الجبهة كلها، ولا يلاحظ ذعر وهروب واستسلام جماعي. نعم، يجري تقدم القوات المسلحة الروسية في دونباس بنجاح، لكنها ليست في نزهة.

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