يريدون حرمان موسكو من مكانها في المفاوضات مع إيران

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول بحث واشنطن عن بديل لروسيا في "الصفقة النووية" مع إيران.

وجاء في المقال: تريد إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تقليص دور روسيا في عملية استعادة "الاتفاق النووي" مع إيران. وقد أكد ممثل أمريكا الخاص في الشأن الإيراني، روبرت مالي، للكونغرس أن فريقه يبحث عن "شريك بديل" يمكنه تحمل مسؤولية تلقي فائض اليورانيوم المخصب في حال إحياء الاتفاق. وكانت موسكو، بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في العام 2015، قد أنجزت هذه المهمة على أساس مرة واحدة.

وفي الصدد، أكد المدير السياسي للمنظمة الحقوقية "اتحاد ضد إيران النووية"، جيسون برودسكي، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، أن المسؤولين الغربيين بدأوا، بعد اندلاع الأعمال القتالية في أوكرانيا، بالفعل في استكشاف إمكانية العثور على "دولة أخرى تأخذ فائض اليورانيوم المخصب" من الجمهورية الإسلامية. وقال: "بعض الخيارات هي الصين أو كازاخستان.. ولكن هذا يثير تساؤلات أوسع حول ما إذا كانت روسيا ستستخدم مقعدها في مجلس الأمن الدولي لخلق تعقيدات إضافية للاتفاق النووي، لأن الوضع الجيوسياسي قد تغير".

كما لفت برودسكي الانتباه إلى تخوف القيادة الأمريكية من العقد الروسي الإيراني البالغة قيمته 10 مليارات دولار لتوسيع محطة الطاقة النووية في بوشهر، وأوضح أن هذه الاتفاقيات يمكن أن توفر لموسكو شريانا ماليا مهما في الوقت الذي تواجه فيه ضغوط العقوبات الغربية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب