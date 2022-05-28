إسرائيل ساندت روسيا برفضها تزويد أوكرانيا بصواريخ سبايك

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول رفض إسرائيل طلبا أمريكيا لتزويد أوكرانيا بصواريخ Spike.

وجاء في المقال: رفضت السلطات الإسرائيلية طلب واشنطن السماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بالصواريخ المضادة للدبابات المصنعة في ألمانيا بموجب تراخيص وتقنيات إسرائيلية. وقد كتبت عن ذلك بوابة الأخبار الأمريكية Axios نقلاً عن مصادرها.

وفقا للصحفيين في هذه البوابة الإخبارية، الحديث يدور عن صواريخ سبايك، التي يجري إنتاجها في ألمانيا في مصنع مملوك لإسرائيل، وبالتالي يستلزم نقلها إلى طرف ثالث الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية. وقد تقدم نائب وزير دفاع الولايات المتحدة للشؤون السياسية، كولن كول، بطلب منح هذا الإذن للمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير إيشيل قبل أسبوعين. ورفض الوزير الإسرائيلي الطلب، قائلا إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا إلا بالأسلحة غير الفتاكة.

ووفقا لرئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كوروتشينكو، فإن توريد هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات الروسية الإسرائيلية بشكل خطير. وقال:

من مصلحة روسيا أن يكون هناك حظر كامل على توريد أي معدات عسكرية (لأوكرانيا): مثل أنظمة الاتصالات والملاحة والاستطلاع والأسلحة الهجومية. وكذلك الحظر الإسرائيلي على توريد المعدات الموجودة في دول الناتو، إذا كانت قد اشترتها سابقا من إسرائيل. ونتوقع أن يتم ذلك.

يجب على إسرائيل أن تتصرف على هذا النحو. بخلاف ذلك، يمكننا نسمح لأنفسنا بالرد بقدر الضرورة، على الأقل في شكل توسيع العلاقات العسكرية أو العسكرية التقنية مع إيران. من الناحية الأمنية، فإن ذلك لن يعجب إسرائيل.

لذلك، كل شيء متبادل هنا. أود أن أثق بأن الجيش والسلطات الإسرائيليين يقوّمان الوضع بعقلانية، وبالتالي يمتنعان عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا. وهكذا، أرى أن إسرائيل أظهرت عناصر دالة على الحس السليم في هذا الوضع.

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