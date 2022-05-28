تركيا برّدت حماسة الفنلنديين والسويديين

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول المأزق الذي حشرت فيه السويد وفنلندا نفسيهما بطلب الانضمام إلى الناتو.

وجاء في المقال: عقدت فنلندا والسويد أول مفاوضات شاملة مع تركيا بشأن انضمامهما إلى الناتو. وانتهت المفاوضات كما كان متوقعا بالفشل. فقد جاءت الأطراف إليها بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، في الواقع.

ومع ذلك فقد جاؤوا. فبما يخالف كلام أردوغان بعدم جدوى الحضور، وصل وفدا فنلندا والسويد إلى تركيا لإجراء محادثات بشأن الانضمام إلى الناتو. هلسنكي وستوكهولم، بحاجة إلى هذه المفاوضات من أجل الخروج من المأزق، أو الوضع الذي نشأ بسبب عدم دراسة موضوع دخولهما جيدا. واستناداً إلى تصريحات الوزراء الفنلنديين، فقد وُعدوا شفهياً بأنه "لن تكون هناك مشاكل".

لم يفكروا، بل أسرعوا. والآن سلطات فنلندا والسويد في وضع صعب، دون مجال كبير للمناورة. وهم بإطلاقهم عملية الانضمام إلى الناتو، قاموا عمليا بحرق الجسور، سواء في العلاقات مع روسيا أو مع سكانهم. وإذا تخلت الدولتان الآن عن طلب الانضمام، فسيكون ذلك بمثابة ضربة جدية للغاية لمواقف النخب الفنلندية والسويدية.

أردوغان، من جانبه، لا ينوي التنازل. فهذه مسألة سمعة في نظر ناخبيه أيضا. ومن دون حل القضية الكردية لمصلحته، قد يغلق الرئيس التركي أبواب الناتو أمام فنلندا والسويد. علاوة على ذلك، فمن المستحيل إجباره على فتح هذه الأبواب. فتركيا عمليا لا تستسلم لضغوط خارجية استعراضية. من المستحيل أيضا التخلص من حق النقض من خلال طرد البلد من الناتو. فلا وجود لمثل هذا الإجراء في الحلف. وهذا يعني ضرورة الاتفاق، بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه تثبيت حقيقة الصراع القائم بوصفه علامة على واقع جديد يتعين على الغرب أن يعيش فيه.

"هذا هو عالم السيادة الجديد. تركيا يجب أن يحسب لها حساب. أو قد يظهر تصدع جديد غير هيّن. حدوده باتت واضحة بالفعل". كما كتب فلاديمير أفاتكوف، رئيس قسم الشرق الأدنى وما بعد الاتحاد السوفيتي، بمعهد المعلومات العلمية في العلوم الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

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