تحت عنوان "شريط للعزل"، كتب فيكتور بيروجينكو، في "إزفيستيا"، عن المحاولات الأمريكية لتشكيل تحالفات ضد الصين في آسيا.

وجاء في مقال بيروجينكو، خبير مركز البحوث بين الثقافات بجامعة هوتشو (الصين):

تجاوزت جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآسيوية مسألة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. فخلال الزيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان، أجرت الدولتان مراجعة لصف حلفائهما الآسيويين والشركاء المحتملين لواشنطن في احتواء الصين.

تبين أن كل نتائج جولة بايدن خاضعة لهذا الهدف بشكل أو بآخر، حتى تلك التي لا تتعلق مباشرة بقضية المواجهة الأمريكية مع الصين.

ومن أهم نتائج الزيارة بالنسبة للصين، لفت الخبراء الصينيون الانتباه إلى تحول في السياسة الأمريكية المتمثلة في "الغموض الاستراتيجي" فيما يتعلق بالضمانات العسكرية الأمريكية لإدارة تايوان، والإعلان عن ضمانات أمنية أمريكية لكوريا الجنوبية ضد تهديد نووي افتراضي من كوريا الشمالية، ودفع واشنطن بمبادرة إنشاء إطار اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، ومحاولات الولايات المتحدة تحميل منظمة QUAD - الحوار الأمني ​​الرباعي (المؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا والهند) بعمل ملموس.

في الوقت نفسه، على ما يبدو، كان الهدف الأهم من جولة بايدن الآسيوية هو الترويج الأمريكي لمبادرة اقتصادية إقليمية جديدة - الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF). يجب أن يصبح الهيكل نفسه، وفقا لحسابات واشنطن، حلقة مفصلية في العزلة الاقتصادية للصين. يمكن رؤية ذلك من قائمة المشاركين، التي تضمنت الولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، باستثناء الصين ولاوس وكمبوديا وميانمار.

حتى الآن، تشير الأدلة إلى أن فكرة تطوير IPEF تخدم المصالح الجيوسياسية الأمريكية في المنطقة، ما يجبر دولها على الوقوف بجانب الولايات المتحدة في مواجهة بكين.

تتفهم الصين بوضوح أن زيارة بايدن الآسيوية تهدف إلى إنشاء "دائرة صغيرة" بقيادة الولايات المتحدة من الدول "لتفكيك آليات التعاون القائمة والموجهة نحو التنمية في آسيا والمحيط الهادئ" من أجل إجبار المنطقة على خدمة المصالح الأنانية للولايات المتحدة، في نهاية المطاف.

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