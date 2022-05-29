خروج تركيا من الناتو "سيناريو غير واقعي"

كتب أندريه فلاديميروف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما تريده السلطات التركية من رفع الرهان في المساومة لقبول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وجاء في المقال: لم تستبعد أنقرة احتمال الانسحاب من الناتو إذا تم تجاهل شروطها لقبول السويد وفنلندا في الحلف. فقد أدلى بهذا البيان، الثلاثاء، زعيم حزب الحركة القومية، العضو في الائتلاف الحاكم، وعضو البرلمان التركي، دولت بهجلي.

وفي التعليق على ذلك، قال المدير العلمي لنادي فالداي الدولي للنقاش، فيدور لوكيانوف:

أرى أن هذا السيناريو غير واقعي. تفهم كل من تركيا وحلف شمال الأطلسي جيدا قيمة وأهمية العلاقة بينهما. بالمناسبة، هذا التصريح أدلى به ممثل عن حزب، هو شريك صغير في الائتلاف، وليس صدفة أن يأتي من حزب محدود الشعبية. من الواضح أن الغرض من مثل هذه التصريحات هو رفع الرهان وإظهار أن تركيا جادة للغاية. لكن، في الوقت نفسه، من السهل التنصل منها. فما أهمية ما يقوله ممثل حزب صغير، قائلا ما يقول.

أردوغان سيد الألعاب متعددة النواقل. إنه يدرك جيدا أن من غير المربح أن يدخل في خصام إلى هذا الحد مع الناتو والولايات المتحدة.

هناك مساومة يدلي خلالها أردوغان وشركاؤه بتصريحات جريئة للغاية. لكن الجميع معتاد عمليا على هذا السلوك. لا يجدر توقع إثارة من هذا كله.

أي أنكم ترون أنهم، في نهاية المطاف، سيتفقون؟

أظنهم سيتفقون. يجب أن تحصل تركيا على ثمن جيد مقابل ذلك. وليس من السويديين والفنلنديين، بل من الأمريكيين. إن مجموعة رغبات أنقرة تعرفها واشنطن جيداً. لن يتم الوفاء بها جميعا، ولكن من المحتمل أن تحدث بعض التحولات.

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