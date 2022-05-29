حصاد ثلاثة أشهر من العملية الروسية في أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول القوة النارية الروسية التي تعوض عن تفوق الجيش الأوكراني عدديا.

وجاء في المقال: قبل ثلاثة أشهر، في 24 فبراير، تم الإعلان عن العملية العسكرية الروسية الخاصة، وحددت أهدافها بحماية سكان دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا بالكامل (وتطهيرها من النازية). خلال هذا الوقت، تعرضت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية لأضرار جسيمة، وتمت السيطرة على كامل أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية وجزء كبير من جمهورية دونيتسك الشعبية، بما في ذلك ماريوبول. والعملية ما زالت مستمرة.

وقد قام الخبير العسكري إيليا كرامنيك بتحليل السمات الرئيسية والنتائج المرحلية للعملية، فقال:

"بالنسبة لاستخدام القوات المحدود، فهذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أن الجيش الروسي عبارة عن بنية "مضغوطة إلى حد ما (مقارنة بمساحة الدولة الشاسعة)، ويركز بشكل أساسي على العمليات في النزاعات منخفضة الحدة، وليس في حرب طويلة الأمد مع جيوش كبيرة تتمتع بإمكانية التعبئة".

لهذا السبب، يرى كرامنيك، أن القوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة القوات البرية، "تتفوق بشكل كبير في عدد الأفراد". ولكن القوة النارية والتفوق الجوي للجيش الروسي تمكن من التعويض عن هذه النقطة السلبية.

وقام كرامنيك أيضا بتقويم تأثير إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية على مسار العملية الخاصة. وفي رأيه، "لم يظهر تأثيرها على الوضع بعد". ومن أسباب ذلك، قلة حجمها ومعدلاتها المنخفضة، خاصة في ضوء خط التماس الكبير.

الاستنتاج الرئيس الذي توصل إليه الخبير، في تقويمه لنتائج الأشهر الثلاثة من العملية الخاصة، هو أن المواجهة "تحولت إلى نزال بين تفوق أوكرانيا في حجم الجيش وتفوق روسيا في القوة النارية"، و "في الوقت نفسه، من الواضح أن القيادة الأوكرانية تأمل في أن يصبح توريد الأسلحة من الغرب كبيرا قبل أن تصبح الخسائر خطيرة".

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