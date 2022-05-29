تخلف عن السداد لا وجود له

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت رو"، حول اللعبة الأمريكية غير المجدية مع الدين العام الروسي.

وجاء في المقال: لا تنوي الولايات المتحدة تجديد الترخيص الذي يسمح لروسيا بسداد مدفوعات خدمة ديونها الخارجية. لقد انتهى الترخيص، ما يعني أن روسيا لا تستطيع سداد ديونها الخارجية بالدولار.

إذا بدأت روسيا في خدمة دينها العام بالروبل، ولم يقبل الدائنون ذلك، استنادا إلى أنه يجب أن يتم سداد الدين بالعملة الأجنبية، فإن هذا سيعني رسميا التخلف تقنيا عن السداد، كما قال نائب رئيس صندوق الاستثمار ANIF لشؤون التحليل الاقتصادي، آرام نالبانديان. لكنه متأكد أن هذا، من الناحية العملية، لن يغير شيئا، باستثناء أن الدائنين قد لا يتلقون أموالهم المستحقة.

وقال: "بالنسبة لروسيا نفسها، لن يكون الوضع حرجا، لأن هذا التقصير ليس داخليا، إنما هو خارجي، كما يمكنني القول، بل هو مصطنع. لن يؤثر في الاقتصاد المحلي. بطبيعة الحال، ستكون هناك عواقب بالنسبة لروسيا، مثل تخفيض التصنيف الائتماني، وإمكانية الحصول على قروض خارجية بسعر فائدة أعلى.. لكني أعتقد بأن ذلك في الوضع الحالي ليس بهذه الأهمية. فأولاً، روسيا معزولة عمليا عن أسواق رأس المال العالمية؛ وثانيا، تصنيفاتها الائتمانية الآن في مراكز منخفضة. في هذه الحالة، ليس من الواضح تماما سبب الحاجة إلى هذه الألعاب مع الدين العام، فمن الواضح للجميع أن روسيا لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها وأن ما يحدث لا يعكس الصورة الحقيقية".

وذكر نالبانديان أن الوضع، الذي حدث في العام 1998، لن يتكرر بالتأكيد، لأن البلاد الآن في وضع مختلف تماما. ففي الوقت الحالي، لديها أعباء دين منخفضة ومقادير كبيرة من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي ومؤشرات الاقتصاد الكلي مستقرة إلى حد ما. هناك كل الفرص لسداد الديون.

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