لماذا تضاعف اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بروسيا 5-10 مرات؟

كتب ايلنار باينازاروف، في "إزفيستيا"، حول الاهتمام الذي تبديه الشركات الإماراتية المتوسطة بالسوق الروسية.

وجاء في المقال: في نهاية العام 2021، احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث التبادل التجاري مع روسيا، متجاوزة بذلك، لأول مرة، مصر، التي تحتل موقع الريادة تاريخيا في هذا المجال. فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في منتصف شهر مايو الماضي، أن التجارة مع الإمارات وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 5.4 مليار دولار.

وبشكل عام، زادت التجارة مع دول الخليج بنسبة 40٪ وبلغت 8.6 مليار دولار.

وفي الصدد، قال رئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، سيرغي غوركوف، لـ "إزفيستيا" إن الإمارات أصبحت "نافذة للتعاون المحتمل في ظل العقوبات".

وأضاف: "زاد اهتمام الإمارات بروسيا من 5 إلى 10 مرات منذ العام 2020. المجالات مختلفة جدا: المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية، بما في ذلك الحلال منها. في العام 2020، بفضل الموقف النشط لوزارة الزراعة الروسية، حققنا اختراقا".

وبحسبه، بدأت المطاعم في الإمارات العربية المتحدة في شراء اللحوم والحلويات والأطعمة الصحية الروسية. ومن بين مجالات الاهتمام أيضا تكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز.

في 17 مارس، التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وأكد أن الإمارات تريد تنويع التعاون مع روسيا، لا سيما في "مجالات الطاقة والأمن الغذائي".

وردا على ذلك، أعرب لافروف عن امتنانه لـ "الموقف المتوازن والموضوعي" لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا. ما وصفه وزير الخارجية الروسي بالموقف المتوازن يقوم بشكل خاص على حقيقة أن الإمارات، كغيرها من الدول العربية الأخرى، لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

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