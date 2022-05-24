تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إفشال خطط الولايات المتحدة والناتو في منطقة بحر آزوف.

وجاء في المقال: نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة، فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى بحر آزوف، الذي أصبح الآن بحرا مشتركا لروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية. وقد أوضح الخبير العسكري العقيد البحري الاحتياط فلاديمير غونداروف ما يعنيه هذا بالنسبة لروسيا، فقال لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس":

"بالدجة الأولى، من المهم بالنسبة لنا أن يتم إحباط خطط الناتو والولايات المتحدة لتعزيز وجودهما في منطقة بحر آزوف. في وقت سابق، بدأت وحدات البناء العسكرية الأمريكية في بناء قاعدة عسكرية للأسطول الأوكراني في بيرديانسك. هذا حسب الرواية الرسمية. في الواقع، كانت هذه المنشأة العسكرية مخصصة أيضًا لاحتياجات وحداتهم العسكرية. الآن، بعد 24 فبراير، لن يكون هناك بالطبع أي قواعد عسكرية أمريكية هناك، بما في ذلك أوكرانية".

"أما بالنسبة للتغيير المباشر في وضع بحر آزوف، فمن وجهة نظر دولية، لم يتم حل المسألة بعد. ولن تحل قريبا. فلم يعترف الغرب بعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ولا بحقيقة وجود جمهورية دونيتسك الشعبية. وعلى ما يبدو، لن يعترف لفترة طويلة. لهذا السبب فإن تغيير وضع بحر آزوف، في المعايير الدولية، حتى الآن غير وارد".

وأضاف: "بالنسبة للنشاط الاقتصادي في بحر آزوف، فإننا نمارسه هناك وسنواصل القيام بذلك. وبدلاً من أوكرانيا، فإن جمهورية دونيتسك هي التي ستشارك فيه الآن. لا شيء يتغير بالنسبة لنا. بحكم الواقع، أصبح بحر آزوف بحرا داخليا بالنسبة لنا، ولكن، للأسف، ليس بحكم القانون، بعد".

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