تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن احتمالات مبادلة الأسرى بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.

وجاء في المقال: الاثنين، غادر 265 جنديا أوكرانيا أراضي آزوفستال واستسلموا. وكما أفاد المراسل العسكري للقناة الروسية الأولى، ألكسندر سلادكوف، كان هناك 2500 مقاتل في آزوفستال وقت بدء الاستسلام، بما في ذلك 804 من مقاتلي آزوف (المصنفين متطرفين). ويعاني أكثر من 400 مقاتل من جروح متفاوتة الخطورة. هناك أيضا ثلاثة أسرى روس.

على الفور تقريبا، بدأ الحديث عن تبادل محتمل لأسرى الحرب الأوكرانيين بالروس الذين انتهى بهم المطاف في يد القوات الأوكرانية.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين: "لا أفهم من أين تأتي هذه الأحاديث: أنقوم بالتبادل أم لا؟ إذا عُرض علينا مبادلة أسرى الحرب لدينا، فبالتأكيد سنبادلهم. يجب أن يكون التبادل متساويا، ليس ألف مقابل واحد، ولا حتى عشرة مقابل واحد، بل واحد مقابل واحد.

كما أفهم، لدينا بالفعل أكثر من أربعة آلاف جندي أوكراني في الأسر، ناهيكم بأولئك الذين استسلموا هذه الأيام. تدعي كييف أن لديها ما يقرب من 500 من جنودنا. لست متأكدا من وجود هذا العدد الكبير.

نعم، هناك عدد كبير من المجرمين بين "الآزوفيين"، وهناك عدد كبير من النازيين المقتنعين، لكن في هذه الحالة سوف نتحقق من الجميع. إذا كان مجرد جندي، حتى لو كان موشوما ومغُسول الدماغ (وقد أسرنا مثل هؤلاء الأشخاص في آزوف وغيره)، فإنه يُرحّل إلى معسكر أسرى الحرب وينتظر مصيره بعد انتهاء الأعمال القتالية.

واذا كان مجرما، جرائمه مسجلة، ابتداء من 2014، فيودع في السجن ويخضع للتحقيق. لن يبادله أحد. وبعد ذلك سننتظر المحكمة وسنرى محاكمة في دونيتسك على غرار محاكمة "نورمبرغ".

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