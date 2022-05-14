كتبت فريزة باتسازوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تجاوز ليتوانيا عتبة خطيرة في علاقتها مع روسيا، واضطرار موسكو إلى خطوات جوابية.

وجاء في المقال: اعترف البرلمان الليتواني أن روسيا "دولة تدعم الإرهاب وتمارسه" في سياق عمليتها العسكرية في أوكرانيا. كما دعا البرلمانيون المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة جنائية خاصة للتحقيق في تصرفات موسكو وتقويمها. ووصفت وزارة الخارجية الروسية قرار فيلنيوس بأنه "متطرف ومنافق".

وعليه، قام رئيس قسم الأمن الأوروبي في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دميتري دانيلوف، بتقويم نتائج هذه الخطوة من قبل السلطات الليتوانية، فقال لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس":

"في الواقع، الحدث يدور عن سلوك ليتوانيا الاستفزازي تجاه روسيا في ظروف توتر الوضع في منطقة شمال البلطيق. هذا يرجع في المقام الأول إلى ترقب أن تتقدم فنلندا والسويد بطلب الانضمام إلى الناتو. مثل هذا السلوك السياسي والدبلوماسي الاستفزازي يؤدي إلى تفاقم حالة الصراع في المنطقة بشكل خطير؛ ومن ناحية أخرى، يضيق المجال أمام سلوك أكثر مرونة لشركاء فيلنيوس الإقليميين".

وفي حديثه عن العواقب المحتملة، أشار دانيلوف إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إجراء متطرف، ومع ذلك، فلا يمكن استبعاده عند النظر إلى ردة فعل موسكو المحتملة على تصرفات البرلمان الليتواني.

ووصفت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار البرلمان الليتواني بأنه "متطرف ومنافق". ووفقا لها، لم تبد ليتوانيا أي اهتمام بأعمال حلف شمال الأطلسي أثناء قصف يوغوسلافيا أو الحرب في العراق أو تفاقم الوضع في أفغانستان.

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