كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول خطوة خطيرة قد تقدم عليها بولندا من شأنها أن توسع الحرب في المنطقة.

وجاء في المقال: تعزز الولايات المتحدة وحلفاؤها وجودهم العسكري بالقرب من الحدود البيلاروسية. صرح بذلك رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، النائب الأول لوزير الدفاع اللواء فيكتور غوليفيتش.

فوفقا لهيئة الأركان العامة البيلاروسية، ضاعفت، في الأشهر الستة الماضية، مجموعة قوات الناتو وجودها كماً ونوعاً. وفي الوقت نفسه، تحشد القوات المسلحة الأوكرانية 20 ألف جندي في الاتجاه الجنوبي في منطقة الحدود البيلاروسية الأوكرانية، الأمر الذي يتطلب أيضا ردة فعل من بيلاروس.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري يفغيني لينين:

كل ما يحدث منطقي تماما. تعد دول الناتو، بطريقة أو بأخرى، بيلاروس طرفا في النزاع. ويتجلى ذلك في العقوبات الدولية التي فُرضت عليها مثل روسيا.

توفر بيلاروس، بصفتها حليفا لروسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، للجيش الروسي فرصة نقل القوات وإجراء التدريبات واستخدام أراضيها للدفاع الجوي، لكنها لا تشارك بشكل مباشر في الصراع. بيلاروس تقيد قوات الناتو المنتشرة في بولندا عند حدودها الغربية، وتحول دون توريد الذخيرة والوقود وزيوت التشحيم والموارد المتنقلة من غرب أوكرانيا إلى الشرق. وهكذا، فإن البيلاروسيين يقدمون بلا شك دعما كبيرا لروسيا.

لهذا السبب، وعلى خلفية كل ما يحدث، فإن الاستفزازات المسلحة ضد بيلاروس أكثر من ممكنة. على وجه الخصوص، يمكن لبولندا استغلال اللحظة المناسبة لدفع وحداتها العسكرية للمشاركة في ما يسمى الدفاع عن أوكرانيا من "عدوان بيلاروسي"، يدبرونه بأنفسهم. وثمة مثال قريب، فقد رأينا مؤخرا كيف حاولوا، باستخدام الأراضي المتنازع عليها في جمهورية ترانسنيستريا، جر مولدوفا إلى صراع مع روسيا. سيحاولون العمل على سيناريو مشابه مع بيلاروس.

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