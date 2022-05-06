تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول خشية غربية من اعتبار النانو طرفا في الصراع الأوكراني.

وجاء في المقال: لقد أصبحت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في الواقع، طرفا في صراع عسكري مع روسيا، من خلال إمداد أوكرانيا بكافة أنواع الأسلحة بشكل علني وبكثافة.

وقد تحدث رئيس "جمعية شرطة عموم روسيا"، أستاذ القانون، الفريق يوري جدانوف، عن مدى أهمية هذه المشاركة وكيف يمكن أن تؤثر في الوضع العسكري والسياسي العام، فقال:

يمكن بالطبع الخوض في سرد ​​أعداد وأنواع الإمدادات: طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للدبابات ومدافع هاوتزر وقذائف وقنابل ورصاص وغيرها من عناصر إطلاق النار والمتفجرات التي تم تزويد أوكرانيا بها.. لكن أصناف السلاح وكمياته تتغير يوميا، ويبقى الجوهر.

الآن، من المهم الانتباه إلى شيء آخر، ليس ما يزود به الأمريكيون النازيين الأوكرانيين، إنما كيف يفعلون ذلك. لقد تغير مبدأ تقديم ما يسمى بالمساعدة. بالمناسبة، المساعدة ليست بأي حال من الأحوال مجانية، إنما تجري بموجب قانون Lend-Lease، بالإقراض. وهي ليست بمئات الملايين، بل بعشرات مليارات الدولارات.

وقد أفاد موقع DefenseNews بأن البنتاغون، في محاولة لتسليح أوكرانيا بسرعة ضد روسيا، أعلن عن عروض مفتوحة للشركات التي تقدم أسلحة وأنظمة إلكترونية يمكن إلقاؤها مباشرة في المعركة.

لم تعد مشاركة الناتو في الصراع ضدنا خفية على أحد. لقد ناقشوا بصراحة عدد الأيام التي سيكونون فيها قادرين على تزويد أوكرانيا بهذا السلاح أو ذاك- خلال 30 أو 90 أو 180 يوما.

ألا يخشون أن تصنف روسيا حلف الناتو طرفا في النزاع، وبالتالي تحدد أهدافًا مشروعة على أراضي أعضاء الحلف؟

في الولايات المتحدة، يخشون ذلك بالتأكيد. لكنهم يقومون بتجارب ويختبرون ردة فعلنا. وبالنسبة للتجربة، كما تعلمون، يزجون غير المأسوف عليهم فيها. على سبيل المثال، بولندا أو جمهورية التشيك، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

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