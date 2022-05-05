وضع الغاز الطبيعي تدهور بحدة في الولايات المتحدة

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول أسباب ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: ارتفع سعر الغاز في الولايات المتحدة، الثلاثاء 3 مايو، بأكثر من 9٪، إلى رقم هو الأعلى منذ سبتمبر 2008.

ووفقا للنائب الأول لرئيس OTC Global Holdings وكبير محلليها، كامبل فولكنر، أدت مجموعة من ظروف السوق القاسية إلى ارتفاع الأسعار. ومن بينها الحزمة السادسة، منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي قد تشمل عقوبات على قطاع الطاقة الروسي. بالإضافة إلى ذلك، تشهد الولايات المتحدة الآن انخفاضا في إنتاج الغاز. يكفي أن نقول إن هناك الآن غازا أقل بنسبة 21٪ في المخازن مما كانت عليه الحال في بداية مايو 2021.

عند الحديث عن الأسباب التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز، لا ينبغي نسيان الطلب الحاد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في أوروبا، ما ضاعف الضغط التضخمي على الاقتصاد.

وفي الصدد، يذكّر العضو المنتدب لـ Bank of America، فرانسيسكو بلانش، بسبب آخر لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو ارتفاع الأسعار في أسواق الفحم. على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفحم، بالطبع، بقيت دون مستوى ارتفاع أسعار الغاز.

ومع أن بلانش يشعر بقلق شديد بشأن حالة سوق الطاقة، إلا أنه يرى ضوءا في نهاية النفق. ففي رأيه، بدأ العرض تدريجياً في الاستجابة للنمو الهائل في الطلب. مع أن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت، من شركات الغاز، لزيادة إنتاج الغاز بشكل جدي. وهذا يعني أنه لا يتعين على المستهلكين انتظار فواتير كهرباء أقل قيمة في المستقبل القريب.

وهكذا، فيبدو أن الركود وحده هو الحل لمشاكل الطاقة في الولايات المتحدة.

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