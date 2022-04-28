لاحتلال ترانسنيستريا تحتاج أوكرانيا إلى 200000 مقاتل

تحت العنوان أعلاه، كتب نيكولاي ماكسيموف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول صعوبة تحقيق خطة أعداء روسيا في جمهورية ترانسنيستريا.

وجاء في المقال: يستمر الوضع حول ترانسنيستريا في التدهور. وبحسب وزارة داخلية الجمهورية غير المعترف بها، فقد تعرض محيط قرية كولباسنا، حيث توجد مستودعات عسكرية، للقصف، صباح 27 أبريل، من أوكرانيا.

في حال حدوث تصعيد في ترانسنستريا، لن تكون قوات ترانسنيستريا وحدها من يتصدى لهجوم الأوكرانيين، فمن الواضح أن الصراع لن يترك على الهامش المجموعة العملياتية من القوات الروسية في الجمهورية، والتي تشكل وحدة حفظ السلام هناك.

ففي الصدد، قال الخبير في مركز الدراسات العسكرية والسياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ميخائيل ألكسندروف: "تحاول أوكرانيا التأثير في الوضع حول ترانسنيستريا، منذ عدة أسابيع حتى الآن، منذ أن بدأت كييف تشك في أن روسيا يمكن أن تستخدمها كرأس جسر للانتشار في هذه المنطقة. فبناءً على نصيحة رفاقهم الأمريكيين الكبار، قرروا جر ترانسنيستريا إلى الصراع، ومنع روسيا من تحقيق أهدافها".

ولكن، "من الصعب تحديد إلى أي مدى سوف ينجحون في خطتهم، لأن ترانسنيستريا جوزة قاسية صعبة الكسر ولديها مجموعة رائعة من القوات. الوحدة الروسية هناك صغيرة، حوالي 1800 عسكري، ولدى سكان ترانسنيسرتيا أنفسهم 8000 جندي مدرب جيدا ومخزون ضخم من الأسلحة، ولكن لديهم مورد تعبئة كبيرا يصل إلى 80.000 مقاتل.

لإسكات ترانسنيستريا، تحتاج أوكرانيا إلى 200000 جندي على الأقل. يمكن للأوكرانيين أن يحشدوا من قواتهم 50 ألفا. ولكن لا يمكنهم ترك أوديسا بلا حماية لاحتمال إنزال روسي فيها. خاصة وأننا، إذا لزم الأمر، سوف نقدم دعما جويا لترانسنيستريا. لن يكون صعبا نقل المروحيات والطائرات الحربية إلى هناك. مطارهم جاهز لاستقبالها، وقد تم تجهيزه مؤخرا. لذلك، لن يكون لدى الجيش الأوكراني فرصة لتنفيذ العملية بسرعة، وسوف يلقى مقاومة شديدة".

وبحسب ألكسندروف، لن تخاطر رومانيا ومولدوفا بالدخول في الصراع، وسوف تنأيان بنفسيهما عنه بكل وسيلة ممكنة بسبب خطر انتقال الأعمال القتالية إلى أراضي مولدوفا.

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