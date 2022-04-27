لماذا اختفت أوكرانيا عن الخريطة على قناة تلفزيونية صينية

كتب ألكسندر لوتشكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول القصد من وراء إلغاء الحدود على الخارطة بين أوكرانيا وروسيا على قناة CCTV الصينية.

وجاء في المقال: في 25 أبريل، شاع خبر اختفاء حدود أوكرانيا على خرائط قناة CCTV الصينية، على الرغم من ظهور حدود الدول الأخرى في التقارير الإخبارية. الخبراء الروس واثقون من أن الصين تحاول تصعيد الصراع بين الغرب وروسيا لفائدتها.

ففي مقابلة مع NEWS.ru، أشار المستشرق ميخائيل ديدينكو إلى أن الصين تتحدث عن ضم أوكرانيا إلى روسيا، وهو الأمر الذي لا يريد الغرب السماح به. وبحسب ديدينكو، ينتظرون أن يدفع ذلك الدول الغربية لتقديم مزيد من الأسلحة والأموال والدعم للجانب الأوكراني.

في الوقت نفسه أوضح ديدينكو أن مثل هذه التصريحات حادة جدا، لأن الصين، كقاعدة عامة، تحاول توخي الحذر في بياناتها. وأكد أن المراقبة والتحريض ثم القدوم إلى "الأراضي المطهرة" هي السياسة، والحكمة الرئيسية، التي تسم الاستراتيجية الصينية.

وأشار ديدينكو إلى أن الصين تحاول دفع الغرب لاتخاذ خطوات أكثر نشاطا في أوكرانيا، يكسب منها الجميع، بما في ذلك الصين نفسها. وبحسبه، كلما زاد التصعيد بين الغرب وروسيا، انخفض سعر النفط والسلع الأخرى أمام الجانب الصيني. وأضاف أن المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين سيستفيدون بشكل كبير من انخفاض أسهم شركاتنا، فيغدو من الأسهل عليهم التملك فيها.

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