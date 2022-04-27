ينتظرون ردة فعل روسيا: ماذا وراء الانفجارات في ترانسنيستريا

كتب مكسيم يرمولوف، في "غازيتا رو"، حول الخشية من التحضير لعملية كبيرة تستهدف روسيا في مولدوفا.

وجاء في المقال: في ترانسنيستريا، على الحدود مع منطقتي أوديسا وفينيتسا في أوكرانيا، تصاعد الوضع بشكل حاد خلال اليوم الماضي. فقد أطلق مجهولون النار من قاذفات قنابل على مبنى وزارة أمن الدولة في الجمهورية غير المعترف بها. وفي صباح 26 أبريل، وقعت انفجارات في مركز إذاعي إقليمي يعيد بث البرامج الروسية، وفي منشأة عسكرية ومطار. وقد أعلنت سلطات جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية المستوى "الأحمر" من التهديد الإرهابي، وألغت مسيرة عيد النصر.

وفي الصدد، قال الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، فلاديمير بروتر، لـ"غازيتا رو": "أعتقد بأن هذا من عمل الاستخبارات الأوكرانية، فمن المهم أن ذلك حدث بعد زيارة الضيوف الأمريكيين. الهدف النهائي هو استفزاز روسيا إلى ردة فعل حادة، ومعرفة كيف سترد. وتقف كيشيناو متفرجة، فهي تعلم أنه لا ينبغي أن تتدخل في كل هذا. ستفعل كيشيناو ما يأمرها الغرب بفعله".

ورأى مدير معهد البحوث الاجتماعية والسياسية والتنمية الإقليمية، إيغور شورنيكوف، أن التصعيد في ترانسنيستريا سوف يصبح "حافزا" لاتخاذ إجراءات حاسمة من قبل رومانيا، التي تدعو رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى التقارب معها.

وشورنيكوف مقتنع بأن القوات الرومانية إذا ظهرت في مولدوفا، فـ "لن تخرج منها إلى أي مكان". وقال لـ"غازيتا رو": "أخشى أن يكون ذلك جزءا من عملية كبيرة. يمكن أن يصبح التفاقم في ترانسنيستريا محرضا لاحتلال رومانيا لمولدوفا. لكن هذا مجرد افتراض، فليس لدينا أي بيانات موثوقة بأن رومانيا وأوكرانيا تخططان لعمليات في ترانسنيستريا".

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