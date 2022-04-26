تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ضرورة قطع طرق إمداد الجيش الأوكراني بشكل حاسم.

وجاء في المقال: أفادت قيادة السكك الحديدية الأوكرانية بوقوع هجمات صاروخية على خمس محطات لسكك الحديد الليلة الماضية. ووفقا للخبراء العسكريين، يحاول الجيش الروسي بهذه الطريقة منع إيصال المساعدات العسكرية الغربية إلى شرق أوكرانيا، حيث تتمركز القوات المسلحة الأوكرانية.

لقد جرى استخدام كل تقاطعات السكك الحديدية هذه لتسليم الأسلحة الثقيلة الغربية، والتي يتم نقلها بالطائرات إلى بولندا، ثم إرسالها بالقطارات إلى أوكرانيا.

وهكذا، فإن مجموعة القوات الأوكرانية بـ دونباس، تتلقى دعما مستمرا بالذخائر، ما يساعدها على مقاومة تقدم القوات الروسية، وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

لماذا لم توجه ضربات للمحطات والجسور من قبل؟ يرى البعض أن القيادة الروسية لم تدرج هذه الأشياء في قائمة الأهداف ذات الأولوية، لأن هذه الجسور قد تكون ضرورية لتقدم قواتنا؛ ومن ناحية أخرى، من الواضح أن القوات المسلحة الأوكرانية، في حال انسحابها، ستدمر هذه الجسور بنفسها. هكذا تصرفوا في منطقتي كييف وجيتومير.

بطريقة أو بأخرى، تأتي مهمة تدمير طرق توريد الأسلحة والذخائر إلى مجموعة دونباس من الجيش الأوكراني في مقدمة الأهداف. فأي شحنة من المعدات العسكرية لا يتم تدميرها سوف تؤدي إلى تباطؤ في العملية الخاصة وخسائر إضافية لقواتنا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب