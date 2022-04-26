روسيا كشفت للناتو أسرار صواريخها ببيع تركيا إس-400

كتب دينيس تيلمانوف، في "غازيتا رو"، حول إعلان الولايات المتحدة عن اكتشاف سر منظومة إس-400 والوصول إلى طريقة للتصدي لها.

وجاء في المقال: وافقت الولايات المتحدة على تطوير محطة حرب إلكترونية جديدة (EW) AN/ALQ-249. وهي عبارة عن حاوية معلقة تحت جناح طائرة مقاتلة، ترسل تشويشا عند وصول ترددات من رادار العدو. ويقولون إن الطائرات الأمريكية بفضلها باتت قادرة على خداع أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

ويرى خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، ألكسندر يرماكوف، أن إنشاء محطة جديدة خطوة دورية تتكرر في المواجهة المستمرة بين أنظمة الدفاع الجوي ورادارات الحرب الإلكترونية. وعلى حد قوله فإن مثل هذه المحطات تخدع الرادارات بإشارات خاطئة.

وأضاف يرماكوف أن من السابق لأوانه تقويم فاعلية AN/ALQ-249 ضد المنظومات الروسية والصينية. فبحسبه، "حتى المصممين أنفسهم غير متأكدين تماما من أن الخوارزميات ستكون فعالة. فهذه مجد مواجهة افتراضية، لأن شيئا لم يجرب ضد الهدف".

وشدد يرماكوف على أن منظومة إس-400 التي زودت روسيا تركيا بها لن تكون قادرة على "تعليم" نظام الحرب الإلكترونية الجديد كيفية التصدي للدفاع الجوي الروسي حتى لو شاركت أنقرة واشنطن ببيانات عن عملها. وأضاف: "ما يجري تصديره أنظمة أخرى. ومع أنها تعمل بطريقة مماثلة، والصواريخ هناك متشابهة جدا، مع اختلافات قليلة في الأجهزة، إنما خوارزميات التشغيل مختلفة تماما. بالإضافة إلى ذلك، كنا ندرك جيدا أننا نسلم المنظومة لإحدى دول الناتو. لذلك، لن تساعد منظومة إس-400 التركية في التدريب على هذا النظام".

ورجح الخبير ألكسندر كرامتشيخين أن تكون منظومة إس-400، بالإضافة إلى الوظائف المستبعدة منها في نسخة التصدير، مزودة بآلية حماية من كشف خوارزميات عملها. فقال: "هناك، على الأرجح، خوارزميات أخرى، ومن المحتمل جدا أنه لا يمكن الدخول إليها على الإطلاق. فعند محاولة التدخل، يمكن أن تمسح آلياً كل المعلومات".

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