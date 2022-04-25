ماذا يعني إغلاق تركيا الأجواء أمام الرحلات الجوية الروسية إلى سوريا؟

كتبت أليونا زاداروجنايا، في "فزغلياد"، حول درجة تأثير إغلاق تركيا أجواءها أمام رحلات العسكريين الروس وعتادهم إلى سوريا.

وجاء في المقال: أغلقت تركيا مجالها الجوي في وجه الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا.

وفي الصدد، قال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، لـ"فزغلياد": "من الواضح أن هذه القرارات اتخذت على خلفية سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فهي يمكن أن تعوق التواصل بين موسكو ودمشق. لكنني لا أعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، فهناك ممرات جوية أخرى. من الممكن إمداد سوريا بكل ما هو ضروري للمجموعة الروسية عبر إيران".

وفي الوقت نفسه، يرى كورتونوف أن إغلاق السماء خطوة غير ودية من جانب أنقرة. فـ "بين روسيا وتركيا عدد من الخلافات الأساسية حول القضية السورية. الحديث يدور عن مستقبل إدلب والوضع في المناطق الكردية. وهذا كله يمكن أن يساهم في تفاقم الخلافات التي يصعب حلها".

كما لفت كورتونوف الانتباه إلى حقيقة أن تركيا لا تزال ملتزمة باتفاقية مونترو، وعدم السماح لسفن الدول الأخرى بدخول البحر الأسود، وقال: "تحاول تركيا انتهاج سياستها الخاصة. من الواضح أن هذه القرارات لا تؤثر في روسيا كثيرا، إنما تأثيرها غير مباشر".

بدوره، يرى المستشرق كيريل سيمينوف أن تركيا اتخذت مثل هذه الخطوة "التي لا تستطيع روسيا حتى لومها عليها. فهي، كدولة في الناتو، سهلت الإمدادات العسكرية لدولة معادية لهذا الحلف ولم تخرق اتفاقيتها معها، بل وفت بها حتى النهاية. إنما هي ببساطة لم تمددها". ويرى سيمينوف أن قرار تركيا "لا يمثل مشكلة كبيرة" بالنسبة لروسيا، "لأن الجزء الأكبر من الشحنات اللازمة للقوة الروسية (في سوريا) يتم تسليمه بواسطة سفن مدنية، ولا تزال مضائق البحر الأسود مفتوحة أمامها".

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