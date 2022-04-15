البنتاغون يعد أوكرانيا لسنتين من الصراع مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مزيد من دفعات السلاح التي تعتزم واشنطن تقديمها لكييف لحرب طويلة مع روسيا.

وجاء في المقال: قالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ "رويترز"، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الأمريكية قررت عقد اجتماع لأكبر ثماني شركات لتصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة لمناقشة قدرتها على المساعدة في تسليح أوكرانيا، حتى لو استمرت العملية العسكرية الروسية عامين كاملين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر الأسلحة "فائدة" هي الأسلحة الصغيرة، مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات، التي تزود واشنطن وحلفاؤها أوكرانيا بها بشكل شبه يومي.

ارتفع الطلب على الأسلحة بشكل كبير مع تكثيف إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا.

قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة قدمت، منذ 24 فبراير، ما قيمته أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 5000 صاروخ جافلين، وأكثر من 1400 صاروخ ستينغر.

على خلفية اجتماع البنتاغون مع كبار موردي الأسلحة، من المتوقع أن يعلن جو بايدن عن 750 مليون دولار إضافية من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفقا لـ ABC. وذكرت صحيفة بوليتيكو أن الحزمة قد تشمل طائرات مسيرة ومدافع هاوتزر وطائرات هليكوبتر.

يبحث الكونغرس أيضا عن طرق لتسليح أوكرانيا بسرعة. ففي الأسبوع الماضي، أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إحياء اتفاقية الإعارة والتأجير التي تعود إلى زمن الحرب العالمية الثانية والتي تمنح بايدن سلطات غير محدودة تقريبا لتسريع تسليم الأسلحة والمساعدات الأخرى لكييف، متجاوزا الكثير من البيروقراطية. يجب أن يمر مشروع القانون الآن عبر مجلس النواب قبل أن يصل إلى مكتب بايدن لتوقيعه.

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