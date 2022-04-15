خبراء: بفضل بوتين وشويغو 84٪ من الروس يثقون بالجيش

تحت العنوان أعلاه، كتب مكسيم كاربينكو، في "أوراسيا ديلي"، حول العوامل التي تعزز ثقة المواطن الروسي بجيش بلاده.

وجاء في المقال: على مدار العقد الماضي، مع مجيء سيرغي شويغو إلى قيادة وزارة الدفاع الروسية، خضع الجيش الروسي لسلسلة من الإصلاحات وأصبح واحدا من أقوى الجيوش في العالم، بل واكتسب مكانة كبيرة داخل البلاد. فبعد الانهيار الذي حدث في التسعينيات، عندما كان الجنود والضباط يشحدون وبالكاد عاشوا، عادت الخدمة في الجيش لتصبح مرة أخرى مرموقة ومحترمة.

وقد أعطى ذلك أكله. فوفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها "مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا"، فإن الغالبية العظمى من الروس يثقون في جيشهم. فوفقا لنتائج آخر استبيان، بلغت نسبتهم 84٪. وأظهرت استطلاعات الرأي السابقة أن ثلثي أولياء أمور الأولاد يرغبون في أن يخدم أولادهم في القوات المسلحة الروسية.

أسباب ذلك، وفقا للخبراء، بسيطة: إعادة تسليح الجيش على نطاق واسع؛ وتحديث المعدات؛ وزيادة الرواتب؛ وتوفير السكن. ذلك كله أصبح ممكنا بفضل الإصلاحات التي حدثت في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، تحسنت العلاقات بين الجنود والضباط داخل القوات المسلحة.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي وعضو حركة روسيا القوية، نيكيتا غابوف، إن مشاركة الجيش في العملية الخاصة في أوكرانيا لا تخيف الروس. وأضاف: "مؤشر مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا نفسه، في رأيي، متوافق للغاية مع الواقع. فقد تكاتف الناس رغم كل الصعوبات الاقتصادية والخلافات السياسية. من الواضح أن غالبية الروس سيدعمون دائما الدولة أثناء العمليات العسكرية، وخاصة في مسألة حماية أخوتهم من النظام النازي الفاقد لصوابه في أوكرانيا".

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