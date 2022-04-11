يدعون بايدن إلى تسريع تزويد إسرائيل بالسلاح

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول خوف أمريكي على قدرات إسرائيل العسكرية.

وجاء في المقال: دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى الإسراع في تنفيذ العقود الدفاعية مع إسرائيل. ففي رسالتهم إلى سيد البيت الأبيض، ذكّر المشرعون بقيادة الجمهوري توم كوتون بالحاجة إلى تعزيز الإمكانات العسكرية للدولة اليهودية بسرعة على خلفية احتمال استعادة "الاتفاق النووي" مع إيران. المعدات العسكرية التي يطالب أعضاء مجلس الشيوخ بإرسالها على الفور إلى إسرائيل تخص قدرتها على ضرب البنية التحتية الإيرانية.

الحديث يدور عن تنفيذ عقد كبير بقيمة 3.1 مليار دولار، أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي.

وفقا للخطط الأولية، يجب أن يذهب جزء من المنتجات بموجب الاتفاقية إلى حليف الولايات المتحدة الشرق أوسطي في موعد لا يتجاوز العام 2024، وهو ما يمثل مشكلة من وجهة نظر المسؤولين الإسرائيليين. وقد حاولوا مع الولايات المتحدة تسريع الحصول على دفعة من طائرات التزويد بالوقود KC-46. لكن البيت الأبيض أوضح أنه لا ينوي تغيير شروط العقد. طائرات KC-46 المتطورة قادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 11-12 ساعة ودعم عمل عشرات المقاتلات.

وجود KC-46 في الجيش الإسرائيلي، وفقا للخبراء العسكريين، يسهّل ضربة محتملة تستهدف الجمهورية الإسلامية. ربما نجم العقد عن قناعة في المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن المفاوضات النووية يمكن أن تنتهي بشكل سيء بالنسبة للدولة اليهودية.

ولكن، كما يلاحظ خبراء في المنطقة، على الرغم من كل الشكوك حول فكرة استعادة الاتفاقية النووية مع طهران، فإن عسكريي الدولة اليهودية لا يمكن إلا أن يروا فرصه في هذه العملية: فالرفع المتوقع للعقوبات الأمريكية عن إيران، يعطي مصداقية للحجج المؤيدة لتوسيع قدرات إسرائيل الهجومية والدفاعية وتحديثها.

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