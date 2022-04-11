كتب أليكسي إيفانوف، في "زافترا"، عن تخلي أوروبا عن لغة الدبلوماسية مع روسيا ومزاودتها حتى على واشنطن في تأجيج الحرب.

وجاء في المقال: لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، تمنى رئيس الدبلوماسية الأوروبية علانية أن يتم حل النزاع عسكريا وليس دبلوماسيا.

فقد قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مُلخّصاً نتائج زيارته إلى كييف: "يجب كسب هذه الحرب في ساحة المعركة".

ولاحظت وكالة "تاس" أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يسبق أن أدلوا بتصريحات حول أولوية النصر العسكري على الحل السياسي للصراع، سواء أثناء الحرب في يوغوسلافيا أم في ليبيا أم في أفغانستان أم أثناء غزو التحالف الأمريكي للعراق.

وفي الصدد، قالت النائب في مجلس الدوما، ومديرة معهد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولية (روستارت) إيلينا بانينا: "الاتحاد الأوروبي، الذي قدم نفسه منذ بداية إنشائه بصفته اتحادا "محبا للسلام" من الدول الأوروبية التي لا تريد أن تتكرر في أوروبا أهوال الحرب العالمية الثانية، خلع فروة الحمل الوديع. فقد أظهر الرئيس الحالي للدبلوماسية الأوروبية بوضوح سبب سعي الاتحاد الأوروبي للحصول على "استقلال ذاتي استراتيجي" في المجال العسكري. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى هذا الاستقلال لإدارة سياسة قوة مستقلة، بما في ذلك المشاركة في حروب بالوكالة على غرار الولايات المتحدة. رفض الناتو إرسال قواته إلى أوكرانيا. فماذا عن الاتحاد الأوروبي؟ ألا يكفي أن ينقل أسلحة بمئات ملايين اليوروهات إلى نظام كييف؟ هل يريد أن يكون هو نفسه "في ساحة المعركة"؟ بالطبع، من المثير للاهتمام كيف سيتم فهم كلمات بوريل في واشنطن. يمكن للأمريكيين، على ما يبدو، أن يشعروا بالسعادة. لقد استطاعوا زعزعة الاتحاد الأوروبي إلى درجة أن الدبلوماسيين الأوروبيين رفيعي المستوى تحولوا إلى "صقور" يريدون مرة أخرى دفع "أوروبا الموحدة" إلى مغامرات عسكرية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب