كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن احتمال وجود مستشارين عسكريين أمريكيين وبريطانيين في غرفة عمليات النازيين التي نقلت إلى المعمل.

وجاء في المقال: تحاول المروحيات العسكرية الأوكرانية بعناد اختراق آزوفستال في ماريوبول، حيث استقرت مجموعة من 3000 مسلح. (في 28 مارس، تم إسقاط مروحية فوق البحر؛ وفي 31 مارس، أسقطت طائرتان من طراز Mi-8؛ وفي 5 أبريل، أسقطت طائرتان أخريان). فمن الذين يحاولون إخراجهم من هناك؟ حول ذلك تحدثنا مع الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، فقال:

أولاً ، لإحضار شيء ما إلى ماريوبول. على سبيل المثال، برميل من السارين، ثم اتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية. وبالتالي، محاولة تغيير الوضع، ليس في مكان محدد يحاصر فيه المسلحون، إنما بمعنى عالمي، بالغدر بروسيا. وهو ما يجري من حيث المبدأ في الأسابيع الأخيرة. على وجه الخصوص، الاستفزاز الذي تم تنظيمه وتنفيذه في بوتشا.

وأما العامل الثاني، فبالطبع هناك من يجب إخراجه من الحصار بأي ثمن. لذلك، تتجه المروحيات إلى هناك مرة بعد أخرى.

هناك افتراض بأن غرفة عمليات القطاع انتقلت إلى "آزوفستال"، وفيها مستشارون أمريكيون وبريطانيون. على وجه الخصوص، قد يكون هناك مستشارون كانوا في مقر ادارة امن الدولة في ماريوبول، ولم يكن لديهم الوقت للانسحاب من هناك في الوقت المناسب. وهم من الشخصيات المهمة للغاية، والتي لا ينبغي بأي حال من الأحوال تركها تقع في أيدي الروس.

وطالما أن هذه المجموعة سوف يتم تدميرها، فإننا سوف نعرف سبب تكرار محاولات المروحيات الدخول إلى هناك.

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