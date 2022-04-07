خبير: إذا تم إيصال روسيا إلى إعلان التخلف عن السداد، فلن يكون لذلك علاقة بقدراتها المالية

تحت العنوان أعلاه، كتبت يكاتيرينا كوبيتس ونيكولاي إيفاشوف، في "إكسبرت رو"، حول دفع روسيا إلى إعلان عجزها عن السداد بقطع قنوات تسديد الديون.

وجاء في المقال: لن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية تصريحا لتسديد ديون روسيا بالدولار في البنوك الأمريكية. نشرت رويترز اليوم هذه المعلومات نقلاً عن مصدرها.

ويشير المنشور إلى أن الولايات المتحدة منعت عشية ذلك الحكومة الروسية من دفع حوالي 636.4 مليون دولار لحاملي جزء من الدين السيادي من الاحتياطيات "المجمدة".

ومن خلال ذلك، تحاول واشنطن إجبار موسكو على التحول إلى سداد الدين الوطني من احتياطياتها من النقد الأجنبي، لـ"استنفادها" أو، كما قال مصدر لـ رويترز، "اختيار التخلف عن السداد" (إعلان الإفلاس).

وفي الصدد، يرى مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، أستاذ العلوم الاقتصادية، أليكسي زوبيتس، أن الحل الأفضل لروسيا في ظل الظروف الحالية، قد يكون الاعتراف بعدم القدرة على سداد الدين الخارجي، لأن ذلك يسمح للبلاد بعدم سداد ديون الدول غير الصديقة.

بينما يرى رئيس مركز البحوث الاقتصادية السياسية بمعهد المجتمع الجديد، فاسيلي كولتاشوف، أن من غير المنطقي بالنسبة لروسيا إعلان التخلف عن السداد، لأن محاولة فرض مثل هذه النتيجة هي قرار سياسي من واشنطن. وبناء على ذلك، ففي الواقع، لن تهتم حكومة الولايات المتحدة بما إذا كانت موسكو قادرة على سداد ديونها أم لا.

وفقا لـ كولتاشوف، فإن تخلف روسيا عن السداد الذي تدفع إليه الولايات المتحدة لن يكون له أي علاقة بالشؤون المالية. وقال: "لنفترض أنك لا تحب جارك وتصفه بالجنون. لا علاقة لذلك بالطب النفسي. حقيقة أن الولايات المتحدة نفسها تمنع روسيا من سداد دينها الذي ليس كبيرا لا علاقة لها بالتخلف عن السداد. تحاول موسكو التسديد، وهم لا يمررون الأموال. فمن المذنب؟"

وقال مصدر في الدوائر الحكومية إنه تم بالفعل وضع خيارات مختلفة للرد على القيود، التي بات احتمال حدوثها معروفا مما نشرته رويترز.

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