تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، عما إذا كانت إمدادات أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الغربية ستحدث فارقا نوعيا في واقع الجبهات.

وجاء في المقال: أعلنت واشنطن ولندن وبرلين عن إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة. هذه المرة الحديث يدو عن دبابات وعربات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن. وانطلاقا من ذلك، أعلن مجلس الفدرالية الروسي ضرورة أن تتخذ موسكو موقفا حاسما من إمداد منطقة الصراع بالأسلحة.

وأشار المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، إلى أن موسكو حذرت الناتو من أن التدخل في العملية الخاصة يهدد بتصعيد قد يصل إلى المستوى النووي. وقال: "تحتاج روسيا والغرب إلى تحديد الخط الذي يبدأ بعده التدخل. على سبيل المثال، يعد إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا بمثابة تدخل، واستخدام المطارات العسكرية البولندية لخدمة طائرات القوات الجوية الأوكرانية هو أيضا تدخل. أما المساعدة العسكرية، فهذه مسألة قابلة للنقاش، كل شيء يعتمد على حجمها وطبيعتها".

ولإحداث تغييرات كبيرة في مسار عملية الجيش الروسي العسكرية، تحتاج أوكرانيا إلى ما لا يقل عن 350-400 طائرة عسكرية هجومية، بحسب نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية، قسطنطين سيفكوف. وقال: "أولا، لا أعرف أي بلد يمكن أن يمنح أوكرانيا هذا العدد الكبير من المقاتلات والقاذفات؛ وثانيا، ليس من الواضح أين ستتمركز، بحيث لا تدمرها الصواريخ الروسية في الليلة الأولى لوصولها؛ وثالثا، من سيتولى قيادتها؟ فليس لدى أوكرانيا هذا العدد من الطيارين المؤهلين بدرجة عالية".

إذا أرسل الناتو، حسب سيفكوف، طياريه للقتال، فسيعد ذلك عمليا الدخول في صدام مباشر مع روسيا، وقد قالت قيادة الحلف إنها تستبعد مثل هذا السيناريو. وأضاف سيفكوف: "الوضع كذلك بالنسبة للمدفعية. فهناك حاجة أيضا إلى عدة مئات منها لتغيير الوضع على الجبهات. لا أؤمن بتسليم أوكرانيا مثل هذا العدد في الواقع".

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