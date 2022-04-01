البلدان العربية عبّرت عن موقفها بخصوص أوكرانيا

كتب رينات عبدولين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن السبب الذي يجعل العرب لا يرون حكمة في الضغط على روسيا.

وجاء في المقال: على الرغم من عدم دخولها قائمة دول تدعم روسيا فعليا، مثل الصين أو الهند، وجدت الممالك العربية نفسها في وضع مزدوج. فمن ناحية، تمنح المشاكل المتعلقة بإمداد النفط والغاز الروسي دول الخليج فرصة حقيقية لتعزيز مواقعها في سوق النفط؛ ومن ناحية أخرى، من الواضح أن من غير المربح للدول العربية السير في أعقاب "شركائها الغربيين".

الموقف الصريح المعادي لروسيا يحتمل إيجابيات وسلبيات بالنسبة لهم. ففي حين يمنحهم فرصة الاستفادة من الوضع النفطي المتغير، فإن دول الخليج تعتمد إلى حد كبير على الإمدادات الزراعية من روسيا.

الظروف الإقليمية، بشكل عام، تؤثر بشكل كبير في موقف العالم العربي من الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن (MEI)، وخبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف.

وقال مارداسوف، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": "دول الخليج قلقة من الاضطرابات في منطقتها، فهناك من ما يكفي من النشاط المعقد من دون أوكرانيا. لذلك، فهم لا يعلنون عن أي موقف واضح هناك، ويؤكدون أنهم يسترشدون بمصالح تجارية بحتة. حتى قطر، التي باتت تصنف الآن، إلى جانب الكويت، بين الدول التي تدعم أوكرانيا أكثر من غيرها، تحاول أيضا أن تنأى بنفسها عن الصراع".

وأشار مارداسوف إلى أن هناك العديد من القنوات، غير الرسمية أحيانا، ولكنها مهمة لتفاعل موسكو مع القوى الإقليمية. فـ" تلك الاتصالات الدبلوماسية- سواء كانت رسمية أو خفية عبر قنوات أمنية- التي أجرتها موسكو على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خلال العملية السورية، بُنيت على أساس توازن مع الولايات المتحدة. يسمح مركّب العلاقات هذا لروسيا الآن بالحفاظ على العلاقات مع اللاعبين الإقليميين الذين يلتزمون الحياد. هذا، بالطبع، منجز روسي، ولكن يعود في كثير منه إلى طبيعة الوضع في المنطقة، حيث يوجد ما يكفي من المشاعر المعادية لأمريكا، والمشاكل الخاصة. وبالتالي، تبحث السلطات المحلية عن وزن مقابل".

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