خبير يقوّم نتائج رفض الاتحاد الأوروبي تسديد ثمن الغاز بالروبل

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء حول ما يمكن أن يحصل إذا رفض الاتحاد الأوروبي تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وجاء في اللقاء، الذي أجراه فلاديمير كرابوتكين، مع خبير الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، والمحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف:

يوم الخميس 31 مارس، اتخذت روسيا إجراءات تحويل مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى روبل؟

إن لتحويل إمدادات الغاز إلى روبل في العقود أهدافا اقتصادية إلى حد ما، ورمزية بدرجة ما. من بين الأهداف الاقتصادية زيادة الطلب على الروبل. أما المعنى الرمزي للتحول إلى الروبل فهو محاولة كسر سلطة الدولار واليورو. والأهم من ذلك، أن "غاز بروم" سترسل الآن عقودا بعد تغيير عنصر واحد فقط فيها هو "عملة الحسابات".

بهذا المعنى، فإن الخطوات الحالية مصممة لإيقاظ الأوروبيين وتذكيرهم بدرجة اعتمادهم على الموارد الروسية، ولا سيما الغاز. لأنهم في بعض الأحيان ينغمسون في جنون العقوبات لدرجة أنهم يدّعون أنهم مستعدون للتخلي عن الغاز الآن.

من المهم أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن العديد من العقوبات ضد روسيا كانت تهدف إلى إضعاف الروبل: القوة الشرائية للسكان آخذة في التراجع، وقيمة الروبل تنخفض. منطق العقوبات هو إثارة السخط بين السكان. وهنا يتبين أن الأوروبيين أنفسهم سيعززون الروبل بأفعالهم.

كيف سيؤثر التحول إلى الروبل في أسعار الطاقة العالمية؟

إذا وافقت جميع الشركات على التسديد بالروبل، فلن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال. سيظل السعر محسوبا بالدولار، فقط في اللحظة الأخيرة عندما تحتاج شركة "غازبروم" إلى تحويل المبلغ، ستتم إعادة حساب سعر دفعة الغاز بالروبل.

ولكن، إذا رفضت بضع الشركات في أوروبا على الأقل شراء الغاز الروسي، فستوقف شركة "غازبروم" إنتاج كميات الغاز المرفوضة، وسيزداد نقص الغاز في السوق العالمية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع جميع الأسعار.

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