بلينكين يحرّض بلدان الشرق الأوسط على موسكو

كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسمايا غازيتا"، حول عجز واشنطن عن جعل الدول العربية تقف ضد روسيا.

وجاء في المقال: يختتم وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، جولته في الشرق الأوسط، التي بدأها بفلسطين وإسرائيل، في قمة النقب مع وزراء خارجية الدولة اليهودية ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين.. يختتمها بزيارة المغرب والجزائر.

وأما المطلوب من هذه الجولة فأن تشكل بداية لتنفيذ المشروع الأمريكي الطموح المقترح منذ عهد دونالد ترامب، وهو: تشكيل تحالف عربي إسرائيلي على أساس مناهض لإيران ومعادٍ جزئيا لروسيا.

وفي الصدد، قال الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، كيريل سيمينوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "ترى الولايات المتحدة في الموقف الحيادي الذي اتخذته معظم الدول العربية موالاة لروسيا. وهذا ينطبق حتى على موقف مصر، التي صوتت لصالح قرار مناهض لروسيا في مجلس الأمن الدولي، لكنها قدمت بعد ذلك تفسيراً بأن البلاد غير مستعدة للصراع مع روسيا. الضغط الأمريكي على الدول العربية لإقناعها بعدم المساهمة على الأقل في الالتفاف على العقوبات سوف يستمر. لكن حتى الآن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأمريكيين سينجحون في مسعاهم. المواقف في الدول العربية قوية للغاية، وإن لم تكن ضد أمريكا، فهي تهدف إلى تنويع العلاقات. بالنسبة لمعظمهم، من المهم الحفاظ على سياسة خارجية متعددة النواقل. في هذه الحالة، يمكن للأمريكيين تصحيح موقف عدد من الدول العربية، ولكن بشكل طفيف".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب